Последний альбом Петра Мамонова "Аэробус любви" выйдет 14 апреля
Последний полностью завершенный Петром Мамоновым альбом "Аэробус любви" выйдет в день рождения артиста - 14 апреля. Об этом сообщили ТАСС в лейбле "Отделение Мамонов", который представляет проект.
"Последний полностью завершенный Петром Мамоновым студийный проект "Аэробус любви" - его наблюдения за процессами мироздания, рефлексия на тему человеческих отношений, связи с Создателем, погружение в мир любимых кулинарных рецептов Петра Николаевича, прочитанных под гитару", - говорится в пресс-релизе.
Альбом разделен на три части и представляет собой сборник поэтических и музыкальных сочинений, камерных номеров, рецептов и другого. Оформление выполнил сам Мамонов, после чего передал альбом своей жене Ольге в качестве полностью готового к изданию проекта.
"Альбом "Аэробус любви" выходит 14 апреля в день рождения Петра Мамонова и будет доступен на всех цифровых площадках", - сообщил лейбл и уточнил, что в ближайшее время альбом также будет выпущен на CD при участии лейбла Maschina Records.