Главные табу Афганской войны: что было запрещено делать бойцам

Официальные и негласные, бытовые и служебные запреты сопровождали наших военных во время войны в Афганистане ежедневно. Некоторые из них исходили свыше и были приняты из логических соображений, но львиную долю солдаты вырабатывали на своем опыте, вкусив горечь службы.

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Общие ограничения, с которыми сталкивался боец, проходивший службу в ДРА, были записаны в своеобразной машинопечатной или даже рукописной брошюрке на папиросной бумаге. Текст для наглядности дополнялся иллюстрациями. Наставления не являлись правовым документом, не содержали никаких указаний на исходные официальные акты или органы, их принявшие, однако нарушители все равно несли ответственность по всей строгости. Последствия люди испытывали и на своей шкуре: болели, получали травмы, конфликтовали с местными.

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Итак, какие же ограничения содержали эти непреложные заповеди? От банальных (соблюдать законы СССР и союзных республик, не нарушать общественный порядок в местах дислокации) до специфических, основанных на особенностях местного жизненного уклада. В частности, запрещалось использовать граждан Афганистана на военных работах и при обслуживании военных городков, производить досмотр подозрительных афганцев без присутствия персонала афганских армии, МГБ и МВД (церандоя). Эти меры были продиктованы политико-правовыми и союзническими обязательствами стран.

Кроме того, предусматривались запреты, призванные предотвратить недовольство рядовых граждан. К примеру, нельзя было разбивать стоянки вблизи мест религиозного значения и общественных источников воды, поскольку мусульманские женщины в таком случае должны были бы избегать молодых мужчин – и терпеть жажду.

К сожалению, тяготы войны и службы порой приводят к поискам способов «отвлечься» — а значит множество устных и письменных запретов касалось приобретения алкоголя у афганских торговцев. Также командование озаботилось вопросами самочувствия бойцов – им следовало избегать непроверенных источников питьевой воды и пищи. Изможденные переходами и беспощадной жарой солдаты нередко оказывались в лазаретах с отравлениями, причем зачастую это вовсе не было связано с подрывной деятельностью моджахедов.

Однако, общепринятые способы морального отдохновения солдат также не избежали запретов. Писать домой о своей жизни и службе было нельзя. Люди либо писали письма «для себя», не отправляя, либо их личная корреспонденция изымалась при пересылке, из соображений цензуры в советских СМИ.

Помимо официальных установок, солдаты вырабатывали и собственные правила, спасавшие жизни, честь и достоинство их братьев по оружию.

Прошедший двухлетнюю службу в ДРА полковник запаса пограничных войск Владимир Жерняков вспоминал, что погранцы никогда не оставляли тела товарищей на поле боя, никогда не сдавались в плен. Судьба каждого сослуживца была ему известна — вернулся он домой или погиб, выполняя свой долг перед Родиной.