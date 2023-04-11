«Оживление мёртвых в СССР»: фантастические опыты учёного Брюхоненко

Вдохновленный научными открытиями конца XIX – начала XX века человек принялся активно совершенствовать окружающий мир. В СССР это еще совпало с желанием продемонстрировать всему свету величие социалистической системы и торжество науки над религиозными предрассудками. Хотелось не только повернуть вспять реки, но и создать сверхчеловека, победить старение и смерть.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Гениальный физиолог Сергей Сергеевич Брюхоненко родился в семье инженеров. Он с детства занимался изобретательством. Однако жизнь свою связал с медициной. Сразу после окончания МГУ Брюхоненко был призван в армию. Шла Первая мировая война, поэтому молодой доктор сразу же получил солидный опыт в практической хирургии. Должно быть, невозможность спасти чью-то жизнь подтолкнула его к исследованиям по поддержанию функций всего организма или отдельных его частей при помощи искусственного кровообращения.

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Уже в 1925 году Брюхоненко запатентовал автожектор – прибор, который насыщал кровь кислородом и по системе трубок закачивал ее в тело пациента. Он был примитивен и выглядел устрашающе, но со своей функцией справлялся. Один насос откачивал кровь из полой вены и нагнетал ее в изолированные легкие, где происходило насыщение кислородом. Несколько позже Брюхоненко придумает и оксигенатор, выполняющий эту задачу, но первый автожектор использовал то, что создала природа. Обогащенная кислородом кровь попадала в резервуар, откуда другим насосом закачивалась в артерии. Контактный манометр автоматически поддерживал нужное давление, а система обогрева – температуру.

Эффективность работы прибора была подтверждена опытом 1 ноября 1926 года, когда автожектор два часа поддерживал жизнь собаки с остановленным сердцем. 1 июня 1928 года Брюхоненко показал прибор на Третьем конгрессе физиологов СССР. Тогда к системе искусственного кровообращения подключили отрезанную голову собаки. При этом удалось сохранить основные физиологические функции. Зрачки реагировали на свет, глаза моргали, при ударе по столу голова вздрагивала. Она даже съела кусочек сыра, правда, он тут же вышел из пищевода.

Разумеется, этот опыт проводился не для того, чтобы кого-то удивить или привлечь внимание к достижениям советской науки, хотя и это удалось. Уже с 1929-го по 1937-й автожектор успешно использовался при операциях на открытом сердце у собак, проведенных хирургом Николаем Теребинским. Вместе с пузырьковым оксигенатором, изобретенным Брюхоненко в 1936 году, этот прибор стал прообразом современных аппаратов искусственного кровообращения («искусственное сердце – легкие»), которые теперь успешно используются при операциях на сердце у людей. Правда, сам автожектор никогда не применялся для этих целей.

Сергей Сергеевич не остановился на достигнутом и активно продолжал свои эксперименты. Он поддерживал работу извлеченных из тела органов с целью изучения возможностей искусственного кровообращения. Был проведен опыт по оживлению собаки: из нее выкачали всю кровь, после чего она около 10 минут была мертва. Потом ее подключили к аппарату, вернули кровь обратно, и сердце животного снова забилось, восстановились физиологические реакции.

В 1940 году был снят документальный фильм «Эксперименты по оживлению организма», в котором демонстрировалась работа автожектора, живая голова и воскрешение собаки. В нем утверждалось, что после возвращения с того света животные живут годами, растут, набирают вес и обзаводятся потомством.Конечно, не опыты с собачьей головой легли в основу знаменитого романа Александра Беляева, ведь его первый вариант был опубликован еще в 1925 году, но аналогия налицо.

Советский патофизиолог Иоаким Романович Петров изучал возможность оживления с другой точки зрения. Его интересовала способность организма вернуться к полноценной жизни. И он в течении нескольких лет ставил опыты в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Ленинградском институте переливания крови.

Оживляли животных после разных видов смерти: от удушения, электричества, отравления хлороформом, значительных кровопотерь и кислородного голодания. Использовали разные способы реанимации: массаж сердца, введение адреналина в его полость, электростимуляцию, искусственное дыхание и переливание крови.

В результате опытов выяснилось, что восстановить дыхание и сердцебиение получается даже через час после смерти, но такие животные оказываются совершенно нежизнеспособными, потому что нервные функции утрачиваются, остаются только автоматические. Петрову удалось выяснить, при каких видах смерти оказываются более эффективными те или иные реанимационные мероприятия. Стало ясно, что если сердечная и дыхательная функции восстанавливаются в течении трех минут после их утраты, животное имеет отличные шансы на полноценную жизнь.