Мастер тату перечислила самые странные рисунки на телах клиентов

Тату-мастер, владелица собственного салона Элис Николлс из Великобритании перечислила самые странные рисунки на телах клиентов. Ее комментарий публикует издание The Sun.

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Одной из самых неожиданных просьб специалистка назвала мультяшный огурец во все бедро заказчика.

«Это была самая нелепая татуировка, которая стоила ему сотни фунтов стерлингов, но он был в восторге», — призналась Николлс.

Помимо этого, эксперт заявила, что к ней часто обращаются женщины в возрасте 60 лет.

«Эти дамы просят сделать свою первую татуировку в незаметном месте, например на бедре или боку, а затем становятся зависимыми и в конечном итоге обращаются ко мне снова. Например, я изобразила фрагменты Библии на теле зрелой монахини», — поделилась мастер.

Кроме того, Николлс рассказала, что один из клиентов захотел сделать рисунок в виде китайского блюда чау-мейн, состоящего из лапши и курицы.

«Это был редкий случай, когда мне пришлось отказаться, потому что он точно бы пожалел об этом позже», — сообщила она.