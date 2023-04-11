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2 часа назад

Мастер тату перечислила самые странные рисунки на телах клиентов

Lenta.ru

Тату-мастер, владелица собственного салона Элис Николлс из Великобритании перечислила самые странные рисунки на телах клиентов. Ее комментарий публикует издание The Sun.

Мастер тату перечислила самые странные рисунки на телах клиентов
Фото: Лента.руЛента.ру

Одной из самых неожиданных просьб специалистка назвала мультяшный огурец во все бедро заказчика.

«Это была самая нелепая татуировка, которая стоила ему сотни фунтов стерлингов, но он был в восторге», — призналась Николлс.

Помимо этого, эксперт заявила, что к ней часто обращаются женщины в возрасте 60 лет.

«Эти дамы просят сделать свою первую татуировку в незаметном месте, например на бедре или боку, а затем становятся зависимыми и в конечном итоге обращаются ко мне снова. Например, я изобразила фрагменты Библии на теле зрелой монахини», — поделилась мастер.

Кроме того, Николлс рассказала, что один из клиентов захотел сделать рисунок в виде китайского блюда чау-мейн, состоящего из лапши и курицы.

«Это был редкий случай, когда мне пришлось отказаться, потому что он точно бы пожалел об этом позже», — сообщила она.

Ранее в апреле тату-мастера назвали рисунки на телах клиентов, которые им давно надоели. Так, специалисты призвали подписчиков отказаться от нанесения изображений знака бесконечности и акварельных брызг. По их мнению, данные татуировки, несмотря на их популярность, очень банальные и скучные.

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