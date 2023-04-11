Назван главный недостаток продления человеческой жизни

Авторы Science Alert заявили, что некоторые распространённые этические аргументы против увеличения продолжительности жизни не так убедительны, как могут показаться. Они также выдвинули другое, упущенное из виду объяснение того, почему жить вечно может быть не такой хорошей идеей.

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Среди возможных проблем — скука, перенаселение и социальная стагнация. Если люди будут жить очень долго, они могут потерять интерес к жизни, испытывать дефицит ресурсов и тормозить прогресс.

Чтобы избежать перенаселения, нам нужно будет снизить рождаемость, что резко замедлит смену поколений. А это может увеличить нашу уязвимость к угрозам исчезновения, угрожать личному благополучию и препятствовать нравственному развитию.