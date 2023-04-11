Что символизируют цвета Георгиевской ленточки

Георгиевская ленточка - три черные полоски, между ними две оранжевые.

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Символ воинской доблести.

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Верно ли, что оранжевый цвет символизирует огонь, а черный - пороховой дым?

Нет, символика ленточки прозаичнее.

И значительнее.

Русская шашка конца XIX века - наградное золотое оружие "За храбрость". Фото: РИА Новости

От героев былых времен...

Черный и оранжевый - цвета государственного герба Российской империи в 1703-1917 годах. Если сейчас орел на гербе России золотой и помещается на червленом (красном) поле, то тогда орел был черным, а поле - золотым. Именно золотым, а не желтым и не оранжевым: геральдика в принципе не знает желтого и оранжевого цветов (эмалей, по-геральдическому), она заменяет их металлом - золотом. Но на бумаге, фарфоре, ткани цвет этого металла передается желтым или оранжевым.

Владимир Поярков. Портрет Ивана Ивановича Афанасьева, полного георгиевского кавалера, прапорщика 10-го Финляндского стрелкового полка. 1916-1917 годы. Центральный военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург.

И уже в 1730-х годах черный, желтый (или оранжевый) и белый цвета (белым передавали серебряную фигуру Св. Георгия в щитке на груди орла) стали считать государственными цветами России. Из серебряных, черных и оранжевых нитей ткали офицерские поясные шарфы - их цвета обозначали государство, которому служит офицер. В 1797 году черно-оранжевыми стали кокарды на шляпах военных.

Неудивительно, что при учреждении в 1769 году ордена Св. Георгия ленту для него сделали двух государственных цветов. А крест ордена - третьего, белого. Ведь орден жаловали тем, кто отстаивает интересы Российского государства самым непосредственным образом - рискуя жизнью в бою. Либо исправно неся военную службу в течение 25 лет (за это до 1855 года офицерам тоже полагался орден Св. Георгия 4-й степени).

Не осталось порой имен...

Вначале Георгиевская лента была черно-желтой: золотое поле государственного герба тогда передавали именно желтым цветом. Но в XIX веке он сменился оранжевым, и ленточка стала черно-оранжевой.

Очень быстро это сочетание стало ассоциироваться с воинской доблестью. Ведь если, например, медаль за участие в войне носилась на Георгиевской ленте, то это означало, что человек находился непосредственно в зоне боев. А как отличали награжденного золотым оружием с надписью "За храбрость"? По темляку из Георгиевской ленты. Из той же ленты "строились" наградные петлицы на воротник и обшлага мундира нижних чинов отличившейся части - Георгиевские...

Те, кто приняли трудный бой, стали просто землей и травой...

Именно как символ воинской доблести черно-оранжевая лента (названная теперь гвардейской) вошла в 1942 году и в символику СССР. И развевается на улицах сегодняшнего мира в колоннах Бессмертного полка!

Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.

Этот взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут.