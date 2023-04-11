Русские традиции и обычаи: самое интересное в культуре народов России

Несмотря на то, что у народов разных стран много общего, если говорить о человеческих качествах, но кое-чем мы все ж таки отличаемся, и в первую очередь, нас отличают обычаи. Русские традиции могут быть не понятны жителям других государств, тем более что Россия – многонациональная страна, в которой мирно уживаются и тесно переплетаются традиции разных народностей.

© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, какие традиции существуют в России и как они менялись со временем.

Видео дня

Праздничные традиции

Народные традиции в России действительно много значат для жителей страны – это то, что нас всех объединяет, из поколения в поколения мы совершаем похожие действия в одних и тех же ситуациях, например, по праздникам.

Новый год

Традиции встречи Нового года менялись, его отмечали и весной, и осенью, и только Петр Первый решился перенести праздник на 1 января, как в Европе. А после революции Новый год и вовсе стал главным праздником в России. В советские времена же появилась Снегурочка, как внучка Деда Мороза, а еще новогодние елки для детей и огоньки для взрослых вместо балов, а для всех – оливье, селедка под шубой и мандарины.

Unsplash

Рождество и святки

Можно сказать, что традиция отмечать Рождество Христово начала возрождаться после распада Советского Союза, когда люди стали более свободно ходить в храмы. Сейчас Рождество вообще признано государственным праздником и считается официальным выходным днем. Поскольку идет рождественский пост, то употреблять пищу нельзя до первой звезды. А в святочные дни до Крещения было принято ходить по домам и колядовать, сейчас этот обычай практически ушел в прошлое.

Масленица

История праздника корнями уходит в далекие языческие времена, даже принятие христианство не смогло изжить традицию печь блины и устраивать гуляния. Но, конечно, у Масленицы появился новый смысл, по времени она совпадает с Сырной седмицей – последней неделей перед Великим постом. В эти дни принято печь блины, ходить друг к другу в гости, провожать зиму и встречать весну.

Unsplash

Пасха

Когда-то Пасха была главным праздником в России, но в советские времена религию не очень жаловали, этот праздник стал семейным, а не общественным. Традиция сохранилась, и сейчас получила новое рождение. По-прежнему люди пекут куличи, красят яйца, готовят творожные пасхи и освящают их в церкви.

Майские праздники

Во времена СССР это был один из важнейших праздников с обязательным парадом трудящихся, сейчас же праздник остался, но вместо парада люди отправляются на природу – жарить шашлык и копать грядки.

День Победы

Для России День Победы имеет огромное значение, нет такой семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. И поэтому праздник ждут и любят. На Красной площади в этот день проходит парад, который обязательно транслируется по телевидению.

Иван Купала

Еще один праздник, который сочетает в себе языческие и православные традиции и отмечается 7 июля. Сейчас, конечно, не устраивают таких широких гуляний с хороводами и прыжками через костер, но девушки по-прежнему гадают в ночь на Ивана Купалу, а еще считается, что в этот день нужно собирать и заготавливать лекарственные травы.

Семейные традиции

Конечно же, есть традиции максимально личные, которых нет ни у кого, кроме конкретной семьи. Но есть и общее для всех жителей России.

Свадьба

Сватовство и выкуп невесты практикуются все реже, но свадьбы по-прежнему устраиваются для родных и друзей. И только от молодоженов зависит, насколько точно они будут следовать традициям. Рис или розовые лепестки, белые голуби или никаких голубей, лимузин или большой автобус для всех гостей, на прогулку или сразу в ресторан. А кроме того, букет невесты для следующей невесты, подвязка невесты для следующего жениха, каравай с солью от родителей, аукцион на первый кусок торта и так далее.

Unsplash

Рождение и крестины

В России выписка из роддома – важнейшее событие. Молодую маму встречают с букетом и шарами, обязательно фотографируются в торжественной обстановке и только после этого едут домой. Даже если родители не так часто ходят в храм, ребенка по-прежнему принято крестить, а крестные стараются участвовать в жизни крестника.

Похороны