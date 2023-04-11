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Хозяйка потратила 250 тысяч рублей на мебель для котов

32-летняя жительница канадского города Ниагара-Фолс, провинция Онтарио, Эмбер Шрам потратила более четырех тысяч канадских долларов (около 250 тысяч рублей) на мебель для своих котов. Об этом сообщает Talker.

Хозяйка потратила 250 тысяч рублей на мебель для котов
© Lenta.ru

Хозяйка установила стены для лазанья, качели, веревочный мост, растения и многое другое внутри и вокруг дома. Около здания находится большой вольер, благодаря которому ее шестилетний бенгальский кот Джейк и двухлетняя бенгальская кошка Джуно могут выходить на улицу, оставаясь в безопасности.

По словам Шрам, все началось с покупки нескольких предметов для котов, но спустя несколько лет у них образовалось собственное пространство, полное различных вещей.

«Было несколько предметов, которые им не очень нравились, поэтому я их продавала и искала то, что им по душе. Каждые несколько месяцев я покупаю для котов что-то новое, так что за последние несколько лет их помещения действительно стали чем-то особенным», — говорит австралийка.

Шрам рассказала, что раньше Джейк любил убегать из дома и гулять по улицам, однако теперь он с удовольствием дышит свежим воздухом, когда находится в своей просторной клетке. Женщина, которая рассказывает о своей жизни в социальных сетях, не раз сталкивалась с осуждением со стороны пользователей. Многие обвиняли ее в том, что она держит питомцев взаперти. Однако хозяйка не обращает внимания на критику и утверждает, что установила вольер для безопасности котов.

«Я всегда буду сталкиваться с людьми с другими взглядами. Это очень опасно — позволять домашним котам бродить по улицам без присмотра. Независимо от того, где вы живете. Помимо этого, коты могут охотиться на птиц и сокращать их популяцию», — отмечает она.

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