Хозяйка потратила 250 тысяч рублей на мебель для котов

Хозяйка установила стены для лазанья, качели, веревочный мост, растения и многое другое внутри и вокруг дома. Около здания находится большой вольер, благодаря которому ее шестилетний бенгальский кот Джейк и двухлетняя бенгальская кошка Джуно могут выходить на улицу, оставаясь в безопасности.

«Было несколько предметов, которые им не очень нравились, поэтому я их продавала и искала то, что им по душе. Каждые несколько месяцев я покупаю для котов что-то новое, так что за последние несколько лет их помещения действительно стали чем-то особенным», — говорит австралийка.

Шрам рассказала, что раньше Джейк любил убегать из дома и гулять по улицам, однако теперь он с удовольствием дышит свежим воздухом, когда находится в своей просторной клетке. Женщина, которая рассказывает о своей жизни в социальных сетях, не раз сталкивалась с осуждением со стороны пользователей. Многие обвиняли ее в том, что она держит питомцев взаперти. Однако хозяйка не обращает внимания на критику и утверждает, что установила вольер для безопасности котов.