Как правильно освятить куличи перед Пасхой

Воскресение Христово — главный праздник года для православных христиан.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Одной из благочестивых народных традиций, сопровождающих его, является освящение в храмах того, что каждый православный человек старается иметь на своем пасхальном столе, — куличей, творожной пасхи и крашеных яиц.

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Как и когда это надо делать и что нужно иметь дома, чтобы приготовить настоящий пасхальный кулич по «бабушкиному рецепту» — в материале «Парламентской газеты».

Почему куличи делают высокими, а яйца красят

Прихожане православных храмов знают, что главная подготовка к празднику Воскресения Христова происходит внутри самого человека. Один из методов — ограничивать себя в пище и развлечениях, что православные христиане совершают во время сорокадневного Великого поста и особенно в течение последних нескольких дней перед Пасхой, на Страстной седмице. Как говорит известный российский духовник, протоиерей Валериан Кречетов, пост — это «простейшая тренировка воли» и возможность научиться не ходить на поводке у собственных желаний. И даже главное церковное торжество года — Святую Пасху — православная Церковь рекомендует встречать, не объедаясь и не упиваясь.

А одними из инструментов, которые помогают этого добиться, являются специальные угощения для пасхального стола. Это кулич, пасха и крашеные вареные яйца, которые специально освящают в храмах и с которых в православных семьях принято начинать каждую пасхальную трапезу на Светлой седмице (в 2023 году это 17—23 апреля). Каждое из таких угощений имеет свою особую символику.

Кулич, который пекут из дрожжевого теста, представляет собой высокий пасхальный хлеб круглой формы. Традиция печь куличи на Пасху пришла на Русь из Византии. По преданию, Христос после того, как воскрес, являлся своим апостолам во время трапез. В ожидании его прихода они оставляли свободным для своего Учителя центральное место, а на середину стола помешали предназначенный для Него хлеб ( по-гречески — «артос»).

Поначалу его пекли только при церквях (до сих пор на Светлой седмице большой священный артос, который в диаметре может достигать полуметра, помещают в православных храмах в центральных вратах алтаря до субботы, после чего его дробят и частички как святыню раздают прихожанам). Со временем на Руси появилась традиция печь на Пасху свой «артос» в каждой семье — из-за своей формы этот хлеб получил русское название «кулич».

Творожная пасха — пасхальное угощение в форме усеченной пирамиды — является символом Гроба Господня, в котором произошло Воскресение Иисуса Христа. Блюдо, в которое хозяйки добавляют орехи, цукаты, ягоды, шоколад и прочие вкусности, принято украшать буквами «ХВ», обозначающими торжественное пасхальное приветствие «Христос Воскресе».

Крашеное яйцо символизирует силу и начало новой жизни. Сегодня яйца окрашивают в самые разные цвета, украшают блестками и другими «фишками» и даже изображают на них целые картины с христианскими сюжетами. Но классический цвет пасхального яйца — красный, символизирующий кровь Христа, пролитую Им за наши грехи.

По преданию, традиция дарить друг другу на Воскресение Христово яйца, окрашенные в красный цвет, взяла начало от истории с участием самой известной жены-мироносицы — Марии Магдалины. После того, как Христос воскрес, она пришла в Рим и, не побоявшись кары от язычников, поздравила императора Тиберия словами «Христос Воскресе!», подарив ему куриное яйцо. Император не поверил, сказав, что мертвый человек не может ожить ровно так же, как и это белое яйцо не может покраснеть. В этот самый момент подаренное яйцо окрасилось в красный цвет, и Тиберий не просто отпустил Марию Магдалину живой и невредимой, но и уверовал в истинность ее слов.

Святить куличи будут всю субботу

Как пояснил «Парламентской газете» протоиерей Игорь Фомин, освящение приготовленной человеком пищи имеет особый сакральный смысл. «Освящая ее в храме, мы посвящаем ее Богу. И потребляем ее так же, как потреблял бы эту пищу сам Христос. Так мы получаем через нее благодать Христову. И в том числе через нее Великий Праздник, который должен коснуться нас не только духовно, душевно, но и телесно, становится для нас светлым торжеством», — уверен он.

Как рассказал отец Игорь, церковный устав предписывает совершать освящение пищи в сам день Праздника. Но все это было возможно и реально, когда в нашей стране было очень много храмов. «До 1917 года, например, в Москве, которую населяло тогда всего несколько сотен тысяч человек, было 1200 приходов. То есть в храмах людям можно было свободно стоять и молиться и уже после пасхальной службы освятить продукты. Но в советское время большинство храмов закрыли. С тех пор и до сего дня Церковь идет на то, чтобы дать послабление людям, — освящает куличи, пасху, яйца, другие продукты накануне Пасхи», — пояснил священник.

Как правило, освящение пасхальных угощений в православных храмах начинается в субботу накануне Воскресения Христова (в этом году 15 апреля) с 12:00 и продолжается до семи-восьми вечера. Освящение происходит на специально установленных столах внутри храма или на церковном дворе. Перед началом рекомендуется купить свечки, которые ставят сверху в куличи и пасхи и зажигают на время освящения.

Одна из народных традиций — нести пасхальные продукты на освящение в храм в корзинке, выстланной белой скатертью. И если вам случилось прийти в гости к кому-то близкому за несколько дней до Пасхи, то, согласно давней православной традиции, ему нужно преподнести плетеную корзинку для куличей, яиц и пасхи.

«Бабушкин рецепт» классических куличей для приготовления дома:

мука пшеничная — 3 кг;

свежие дрожжи — 50 грамм;

молоко — 3 стакана;

сахар — 1 стакан;

масло сливочное — 700 грамм;

масло подсолнечное — 3 столовые ложки;

яйца — 8 штук (потребуется восемь желтков и четыре белка);

соль — 1 чайная ложка;

изюм, цукаты, орехи — 1 чашка;

ванилин (можно вместе с кардамоном) — четверть чайной ложки. Что нужно*:

Как приготовить:

1. «Живые» дрожжи разводятся в воде, пока не начнут пузыриться. После на их основе делается опара — дрожжевой раствор с сахаром (полстакана), молоком (все три стакана) и мукой. Причем мука добавляется до того, пока опара (тесто) не дойдет до состояния густой сметаны.

2. Опару надо потом поместить в просторную кастрюлю и подождать, пока она «поднимется». После она вываливается на стол, который предварительно посыпается мукой. В опару замешиваются оставшиеся ингредиенты: для этого желтки от яиц перемешивают с сахаром блендером, белки взбиваются в пену, а сливочное масло нужно растопить.

3. Тесто начинают активно бить — как боксер боксерскую грушу. На эту стадию хорошо приглашать мужчин, а также детей, для которых такая «ударная» готовка станет и развлечением, и разминкой. При этом бить тесто надо до того момента, пока оно станет отлипать от пальцев.

Отбитую опару ставят в кастрюле в теплое место, чтобы она «подошла» на дрожжах. После тесто опять надо отбить — процедуру надо повторить два раза. Затем тесто раскладывают по формам, в которых его собираются печь, и снова ждут, когда оно подрастет, чтобы отбить его, но уже только один раз. Предварительно стенки и дно формы хорошо смазать подсолнечным маслом и присыпать манкой — чтобы тесто не прилипало.

4. Перед тем как отправить тесто в духовку, им надо заполнить форму не более чем на треть (максимум, если дрожжи «слабые», — на половину). После того как тесто немного «поднимется», его надо ставить в печку, разогретую до 180 градусов и держать там до полутора часов. Один из способов украсить шляпку кулича — обмазать ее яйцом и посыпать толчеными орешками.

Для того чтобы проверить, готов кулич или нет «по старинке», надо иметь под рукой деревянную палочку. Ею протыкают кулич, и если к палочке ничего не прилипло, а только остались сухие крошки, то пасхальные куличи готовы!