12 апреля: день в истории

Сегодня, 12 апреля, мы отмечаем День авиации и космонавтики. 12 апреля был вынут первый ковш земли на площадке КАМАЗа, Минтимер Шаймиев вступил в должность президента Татарстана в третий раз, в стране провели первый субботник, в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания, была записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock.

Гайнутдин против Самигуллина

Прошел первый коммунистический субботник

Рок-н-ролл пошел в массы

12 апреля 1954 года на студии Decca Records была записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock. На момент записи композиции рок-н-ролл был еще относительно новым жанром, но трек Rock Around the Clock помог популяризировать его и проложить путь к будущему успеху направления. Драйвовый бит песни и запоминающаяся мелодия сделали ее мгновенным хитом. 9 июля 1955 песня стала первой в жанре рок-н-ролла, занявшей 1-е место в хит-параде категории "поп-музыка" журнала "Билборд".