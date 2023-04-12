12 апреля: день в истории

Чем примечательна дата 12 апреля.

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Сегодня, 12 апреля, мы отмечаем День авиации и космонавтики. 12 апреля был вынут первый ковш земли на площадке КАМАЗа, Минтимер Шаймиев вступил в должность президента Татарстана в третий раз, в стране провели первый субботник, в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания, была записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock.

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Гайнутдин против Самигуллина

12 апреля 1936 года умер Ризаитдин Фахретдин — академик, ученый, писатель, религиозный деятель и общественный лидер. Он написал книги "Салима, или Целомудрие" (1889) и "Асма, или Проступок и наказание" (1903), где выступал за интеграцию народа в европейскую культуру и поднимал вопрос о правах женщин. Его главное наследие — многотомная книга "Асар", посвященная ученым, культурным лидерам и просветителям Востока. Ризаитдин Фахретдинов также пропагандировал идею создания единого литературного языка для всех тюркских народов и писал на "казанском тюрки", языке, близком к разговорной речи казанских татар.

12 апреля 1962 года родилась певица Наиля Фатехова. Она выросла в Москве в семье, переехавшей из татарского села Ендовищи Краснооктябрьского района Нижегородской области. Фатехова получила образование в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова, где изучала хоровое дирижирование. Сотрудничала с группой "На-на", включив в их репертуар татарские песни.

12 апреля 1970 года был вынут первый ковш земли на площадке КАМАЗа. Завод был основан в 1969 году, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузовые автомобили в Советском Союзе. В котлован под основание завода первые кубометры бетона были уложены 8 сентября, а первая колонна на площадке ремонтно-инструментального завода была установлена 25 мая 1971 года. Первая деталь была изготовлена 14 марта 1973-го.

12 апреля 2001 года Минтимер Шаймиев вступил в должность президента Татарстана в третий раз в результате выборов, в которых еще четыре человека боролись за пост: Сергей Шашурин, Иван Грачев, Роберт Садыков и Александр Федоров. Минтимер Шарипович получил подавляющее большинство голосов — 79,5%. Второе место занял депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин (5,78%).

12 апреля 2021 года "Реальное время" рассказало, что в Казани открывается съезд Духовного управления мусульман республики при участии президента Татарстана, в рамках форума прошли выборы муфтия. Этим событиям предшествовал неприятный инцидент, всколыхнувший всю российскую мусульманскую общественность. Глава ДУМ России Равиль Гайнутдин написал письмо татарстанскому лидеру Рустаму Минниханову, в котором обвинил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина в "сектантском толковании" Корана.

Прошел первый коммунистический субботник

12 апреля 1919 года в стране провели первый субботник. Группа рабочих из депо Москва-Сортировочная, которые закончили свой трудовой день, вернулась в цех, чтобы заняться ремонтом паровозов. Пришло 15 работников, за ночь им удалось восстановить функционирование трех паровозов. Позже это начинание было подхвачено и другими рабочими.

12 апреля 1931 года родился поэт Леонид Дербенев, автор сотен популярных песен, ставших настоящими хитами. Дербенев получил юридическое образование, работал в консульстве и других организациях. В то же время начал писать стихи. С 1959 года он отказался от карьеры в пользу творческой деятельности. Дербенев написал тексты песен для многих известных фильмов, среди которых "Чародеи", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Русское поле" и другие.

Рок-н-ролл пошел в массы

12 апреля 1903 года в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания. Он развивал скорость 11,2 км/ч. Уже в 1907 году первый пассажирский автобусный маршрут начал работу в Санкт-Петербурге.