12 апреля: день в истории
Чем примечательна дата 12 апреля.
Сегодня, 12 апреля, мы отмечаем День авиации и космонавтики. 12 апреля был вынут первый ковш земли на площадке КАМАЗа, Минтимер Шаймиев вступил в должность президента Татарстана в третий раз, в стране провели первый субботник, в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания, была записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock.
Родились певица Наиля Фатехова, драматург Александр Островский, путешественник Николай Пржевальский, композитор Леонид Дербенев, оперная певица Монсеррат Кабалье, футболист Бобби Мур. Умерли ученый Ризаитдин Фахретдин, предприниматель и меценат Людвиг Нобель, певец Федор Шаляпин, писатель Валентин Катаев. Подробнее — в обзоре "Реального времени".
Гайнутдин против Самигуллина
12 апреля 1936 года умер Ризаитдин Фахретдин — академик, ученый, писатель, религиозный деятель и общественный лидер. Он написал книги "Салима, или Целомудрие" (1889) и "Асма, или Проступок и наказание" (1903), где выступал за интеграцию народа в европейскую культуру и поднимал вопрос о правах женщин. Его главное наследие — многотомная книга "Асар", посвященная ученым, культурным лидерам и просветителям Востока. Ризаитдин Фахретдинов также пропагандировал идею создания единого литературного языка для всех тюркских народов и писал на "казанском тюрки", языке, близком к разговорной речи казанских татар.
12 апреля 1962 года родилась певица Наиля Фатехова. Она выросла в Москве в семье, переехавшей из татарского села Ендовищи Краснооктябрьского района Нижегородской области. Фатехова получила образование в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова, где изучала хоровое дирижирование. Сотрудничала с группой "На-на", включив в их репертуар татарские песни.
12 апреля 1970 года был вынут первый ковш земли на площадке КАМАЗа. Завод был основан в 1969 году, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузовые автомобили в Советском Союзе. В котлован под основание завода первые кубометры бетона были уложены 8 сентября, а первая колонна на площадке ремонтно-инструментального завода была установлена 25 мая 1971 года. Первая деталь была изготовлена 14 марта 1973-го.
12 апреля 2001 года Минтимер Шаймиев вступил в должность президента Татарстана в третий раз в результате выборов, в которых еще четыре человека боролись за пост: Сергей Шашурин, Иван Грачев, Роберт Садыков и Александр Федоров. Минтимер Шарипович получил подавляющее большинство голосов — 79,5%. Второе место занял депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин (5,78%).
12 апреля 2021 года "Реальное время" рассказало, что в Казани открывается съезд Духовного управления мусульман республики при участии президента Татарстана, в рамках форума прошли выборы муфтия. Этим событиям предшествовал неприятный инцидент, всколыхнувший всю российскую мусульманскую общественность. Глава ДУМ России Равиль Гайнутдин написал письмо татарстанскому лидеру Рустаму Минниханову, в котором обвинил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина в "сектантском толковании" Корана.
Прошел первый коммунистический субботник
12 апреля 1919 года в стране провели первый субботник. Группа рабочих из депо Москва-Сортировочная, которые закончили свой трудовой день, вернулась в цех, чтобы заняться ремонтом паровозов. Пришло 15 работников, за ночь им удалось восстановить функционирование трех паровозов. Позже это начинание было подхвачено и другими рабочими.
12 апреля 1931 года родился поэт Леонид Дербенев, автор сотен популярных песен, ставших настоящими хитами. Дербенев получил юридическое образование, работал в консульстве и других организациях. В то же время начал писать стихи. С 1959 года он отказался от карьеры в пользу творческой деятельности. Дербенев написал тексты песен для многих известных фильмов, среди которых "Чародеи", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Русское поле" и другие.
Рок-н-ролл пошел в массы
12 апреля 1903 года в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания. Он развивал скорость 11,2 км/ч. Уже в 1907 году первый пассажирский автобусный маршрут начал работу в Санкт-Петербурге.
12 апреля 1954 года на студии Decca Records была записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock. На момент записи композиции рок-н-ролл был еще относительно новым жанром, но трек Rock Around the Clock помог популяризировать его и проложить путь к будущему успеху направления. Драйвовый бит песни и запоминающаяся мелодия сделали ее мгновенным хитом. 9 июля 1955 песня стала первой в жанре рок-н-ролла, занявшей 1-е место в хит-параде категории "поп-музыка" журнала "Билборд".