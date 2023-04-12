Почему нельзя носить СНИЛС вместе с паспортом

Многие из нас привыкли носить СНИЛС в обложке паспорта. И непроста: это удобно, и нужные документы всегда под рукой. Однако специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от этой привычки и переложить СНИЛС в другое место.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Если вы все еще носите СНИЛС в паспорте или вместе с другими документами, лучше немедленно переложить его в другое место – подальше не только от паспорта, но также от водительского удостоверения и банковских карт.

Сделать это необходимо для того, чтобы защитить себя от мошенников. Если вы потеряете паспорт вместе со СНИЛСом, у злоумышленников будет гораздо больше возможностей оформить на ваше имя микрозайм суммой до 15 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить займ, достаточно иметь на руках только паспорт и СНИЛС, личное присутствие не требуется. Кроме того, займ можно брать неоднократно в разных местах, поэтому сумма долгов может оказаться куда больше 15 тысяч рублей.