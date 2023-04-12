Каких женщин брали в стюардессы в СССР

Стать стюардессой в СССР было гораздо сложнее, чем в современной России. Однако, несмотря на все трудности, профессия пользовалась большой популярностью среди девушек.

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Бортпроводницы получали от 200 до 240 рублей, могли уходить в отпуск на 70 дней в году и, конечно, у них была уникальная возможность увидеть мир, ведь для большинства советских граждан границы были закрыты.

Подробнее о том, какой отбор проходили советские бортпроводницы – в материале "Рамблера".

Возраст

В СССР стать стюардессой можно было, начиная с 19 лет. А вот после 30 девушек брали уже неохотно. Считалось, что юные гражданки обладают более крепким здоровьем и лучшей выносливостью.

Внешность

Изначально бортпроводницами могли стать лишь миниатюрные девушки ростом не выше 162 сантиметров и весом до 52 килограммов. Со временем эти требования стали более гибкими.

Привлекательность также имела не последнее значение. Кроме того, во время отбора обращали внимание на манеры и голос кандидаток.

Образование

У женщины было куда больше шансов пройти отбор, если у нее было медицинское или психологическое образование. Считалось, что у таких девушек выше стрессоустойчивость, и они могут быстрее сориентироваться в непредвиденных ситуациях.