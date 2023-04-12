Мужчина поймал огромную щуку в начале сезона

Житель Озерска (Челябинская область) поймал огромную щуку в начале рыбацкого сезона. Кадрами друга с трофеем поделился в социальных сетях Иван Кузьмин.

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«У тебя клюет? Сезон с первого же заброса открыл», — говорит голос за кадром в видео от Ивана Кузьмина.

В паблике «Ozersk Fishing. Рыбалка и активный отдых!» в соцсети «ВКонтакте» под постом Кузьмина Алексей Пьянков уточнил, что икры в рыбе не было, а ее вес составил 1,5 кг. Согласно фотографиям с эхолота, мужчины рыбачили на озере Иртяш, вблизи пляжа «Молодежный».

Ранее челябинские рыбаки закрыли сезон поимкой гигантского судака. Фотографией экземпляра в 6,5 кг поделились в одной из рыбацких бесед.