$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

С какой скоростью австралопитеки гуляли по вулканическому пеплу

Ferra.ru

Испанские ученые рассчитали рост и скорость древних гомининов, живших около 3,66 млн лет назад на территории современной Танзании, на основании их отпечатков ног, сохранившихся в вулканическом пепле.

С какой скоростью австралопитеки гуляли по вулканическому пеплу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые исследовали отпечатки ног, найденные в регионе Лаэтоли, который известен своими многочисленными отпечатками древних ног, запечатленными в вулканическом пепле. Они рассчитали рост пяти особей, которые, вероятно, были афарскими австралопитеками, с ростом от 1,2 до 1,7 метра. Они также рассчитали вероятную скорость их передвижения, которая в среднем составила около 0,8 метра в секунду (около 2,88 километра в час).

Для расчета роста лаэтолийских гомининов ученые использовали частично сохранившийся скелет другого афарского австралопитека, Люси, рост которой оценивался в 1,106 метра. Они также разработали методику оценки длины ног древних гомининов по отпечаткам ступней, основанную на экспериментальных данных. Вычислив длину нижних конечностей и среднюю длину шага изученных особей, они определили скорость, с которой передвигались гоминины.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий