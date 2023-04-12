С какой скоростью австралопитеки гуляли по вулканическому пеплу

Испанские ученые рассчитали рост и скорость древних гомининов, живших около 3,66 млн лет назад на территории современной Танзании, на основании их отпечатков ног, сохранившихся в вулканическом пепле.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ученые исследовали отпечатки ног, найденные в регионе Лаэтоли, который известен своими многочисленными отпечатками древних ног, запечатленными в вулканическом пепле. Они рассчитали рост пяти особей, которые, вероятно, были афарскими австралопитеками, с ростом от 1,2 до 1,7 метра. Они также рассчитали вероятную скорость их передвижения, которая в среднем составила около 0,8 метра в секунду (около 2,88 километра в час).