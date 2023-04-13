Мужчина купил 20 лотерейных билетов и сорвал крупный куш

Житель города Александрия, штат Вирджиния, США, купил 20 одинаковых лотерейных билетов, которые позволили ему сорвать крупный куш. Об этом сообщает CNN.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Фекру Хирпо приобрел на автомобильной заправке 20 лотерейных билетов. Он решил рискнуть и вписал во все билеты одинаковую комбинацию чисел 2-5-2-7. По словам мужчины, что-то подсказало ему так поступить, хотя обычно он использует разные числа.

Комбинация оказалась выигрышной. В результате каждый билет принес ему выигрыш, составляющий пять тысяч долларов (около 408 тысяч рублей). В общей сложности Хирпо получил 100 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей).

Победитель лотереи отметил, что пока не знает, на что потратить полученные деньги.