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1 час назад

Мужчина купил 20 лотерейных билетов и сорвал крупный куш

Lenta.ruиещё 1

Житель города Александрия, штат Вирджиния, США, купил 20 одинаковых лотерейных билетов, которые позволили ему сорвать крупный куш. Об этом сообщает CNN.

Мужчина купил 20 лотерейных билетов и сорвал крупный куш
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фекру Хирпо приобрел на автомобильной заправке 20 лотерейных билетов. Он решил рискнуть и вписал во все билеты одинаковую комбинацию чисел 2-5-2-7. По словам мужчины, что-то подсказало ему так поступить, хотя обычно он использует разные числа.

Комбинация оказалась выигрышной. В результате каждый билет принес ему выигрыш, составляющий пять тысяч долларов (около 408 тысяч рублей). В общей сложности Хирпо получил 100 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей).

Победитель лотереи отметил, что пока не знает, на что потратить полученные деньги.

Ранее сообщалось, что житель города Милсборо, штат Делавэр, США, отправился в отпуск и вернулся разбогатевшим, сорвав огромный джекпот в лотерею. Магазин, где мужчина купил счастливый билет, тоже получил бонус за его продажу.

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