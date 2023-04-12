В семье родилась первая девочка за 138 лет

Житель штата Мичиган, США, Эндрю Кларк стал отцом первой девочки в своем роду за 138 лет. Об этом сообщает Good Morning America.

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По словам супруги Эндрю, Кэролин, она была удивлена, когда оказалось, что в семье мужа с 1885 года не рождались дочери. У них уже был сын, однако они решили завести еще одного ребенка. В 2021 году женщина забеременела, но у нее случился выкидыш. Позже супруги зачали еще одного ребенка и с нетерпением ждали его появления на свет.

«Когда мы узнали о беременности, нам, честно говоря, было все равно, кто родится, — мальчик или девочка. Мы просто были благодарны и молились, чтобы беременность прошла хорошо и ребенок родился здоровым», — рассказывает Кэролин.

Эндрю узнал, что у него родится дочь, лишь во время вечеринки по объявлению пола ребенка. На ней подавали печенье с разноцветной начинкой. Если бы жена ждала мальчика, то начинка была бы голубой, а если девочка — розовой. Разломив печенье, Эндрю увидел внутри розовый цвет. Радостная новость настолько ошеломила его, что он некоторое время продолжал молча смотреть на печенье.

Беременность Кэролин прошла без осложнений, и 17 марта 2023 года она родила здоровую дочь, которую назвали Одри.