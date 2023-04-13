«Апельсины в Якутии»: чем закончился амбициозный проект СССР

На российском севере гораздо холоднее, чем в тех же европейских широтах. Например, северные города Норвегии практически не знакомы с морозами ниже 18 градусов по Цельсию, что для Норильска — сущий пустяк, тут минус сорок повседневность.

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Всё дело в Гольфстриме, чьи тёплые воды омывают Европу, но теряются в Северном ледовитом океане, вытесненные холодными тихоокеанскими течениями.

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Исправить «ошибку природы» намеревался в конце пятидесятых годов советский инженер Пётр Борисов, используя атомную энергию.

Грандиозный замысел

Лауреат Сталинской премии Борисов не был беспочвенным мечтателем, он собрал все доступные на тот момент данные и хорошо просчитал проект. Нужна была дамба от берегов СССР до Аляски через Берингов пролив, которая бы не только перекрывала течение тихоокеанских вод, но и откачивала бы миллионы кубометров арктической воды, давая Гольфстриму путь к северным берегам СССР.

На строительство дамбы Борисов отводил 8-10 лет, общая стоимость проекта — 22 млрд рублей. И — широкое применение атомной энергии. В частности, для обеспечения работы мощных насосов планировалось строительство двух АЭС. Они бы давали энергию и двум городам по 50 тысяч жителей каждый, где население работало бы на дамбе и АЭС. Города соединялись бы автострадой и железной дорогой, по которой ходили бы поезда на атомной тяге. В одном городе жили бы американские и канадские специалисты, в другом — советские.

Дамба протяжённостью 86 км и глубиной до 59 м должна была полностью перекрыть Берингов пролив. В результате в Якутии можно было бы растить апельсины, растопить льды и снега Канады и Аляски. Свой план Борисов изложил в книге «Может ли человек изменить климат».

США не участвуют в игре

В одиночку СССР не смог бы реализовать проект, хотя бы потому, что дамба должна была заканчиваться на Аляске, территории США. Да и грандиозный размах требовал участия Соединённых Штатов.

А вот тут возникли сложности. Во-первых, в США сосредоточились не только на позитивных результатах, но и на глобальном негативном эффекте от строительства подобного циклопического сооружения, менявшего циркуляцию вод в Мировом океане. Вместо прихода тепла в высокие широты всё могло закончиться не просто похолоданием в Калифорнии, а новым ледниковым периодом на всей Земле в силу нарушения климата и необратимых последствий, вызванных перебросом огромных масс арктической воды и потенциальной потерей Гольфстрима. Он мог не проникнуть в Северный ледовитый океан, как рассчитывал Борисов, а, наоборот, совсем исчезнуть.

Второй, не менее катастрофический возможный вариант, — таяние паковых льдов и вечной мерзлоты привело бы к выбросу огромного количества углекислоты и метана в атмосферу с усилением парникового эффекта. На всей планете возник бы новый рельеф с погружением огромных пространств под воду и изменением очертаний континентов. Климат Земли мог стать непригодным для жизни.