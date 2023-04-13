«Иногда очень стыдно за русских туристов»

Менее чем за год Лиза из Москвы успела пожить в двух не похожих друг на друга странах. Сначала она перебралась в Армению, а затем начала познавать азиатскую культуру в Таиланде. В рамках цикла материалов о жизни россиян за границей Лиза рассказала «Ленте.ру» о том, как армяне нарушают личные границы и почему переезжать в Таиланд — это дорого.

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Работа — основная причина, по которой я переехала в Ереван. Я работаю 2D-аниматором в международной компании по разработке игр. Летом 2022 года компания ушла с российского рынка, начали открываться филиалы в других странах. Нужно было переезжать.

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Я хотела поехать в Грузию, но, оказавшись в Армении, поняла, что это удивительная страна.

В августе я впервые сюда прилетела. Компания помогала с переездом. Коллегам, которые еще не успели найти жилье, снимали номера в гостиницах. Помимо этого, нам сделали ВНЖ, оплатили перелет и перевозки.

У меня была куча стереотипов об Армении, и некоторые из них оправдались. Например, здесь много разрухи. Но сейчас инфраструктура развивается, строится много новых заведений. Самый большой минус, с которым столкнулась лично я, — разбитые квартиры, которые сдаются за сумасшедшие деньги. Цена таких — больше тысячи долларов, как в центре Москвы. Армяне увидели, что в стране наплыв айтишников, да и в принципе людей, которые могут себе позволить оплачивать квартиру. Поняли, что выхода у людей нет. А если у тебя есть недвижимость, и она пользуется спросом, почему бы не поднять арендную плату?

«В Армении всегда находились какие-то занятия»

В Ереване я жила рядом с «Каскадом» (архитектурно-монументальный комплекс). Это очень красивая достопримечательность. У меня душа болела, что она не до конца построена. Я считаю, что всем нужно побывать там, увидеть все своими глазами, подняться по лестнице.

Со мной в Армению переехало много коллег, поэтому всегда находились какие-то занятия. В этом плане мне повезло.

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В Армении есть свои плюсы и минусы, но главное — там очень красиво. По центру Еревана можно спокойно гулять вечером, тебя никто трогать не будет. Еще здесь много интересных мест, которые открыли приезжие ребята. Например, бар TUF, где проводятся всякие мероприятия. В заведении можно поесть, а на втором этаже маркет и звукозаписывающая студия. Там куча интересных людей собирается.

Кто-то устраивает ярмарки, на которых продаются украшения ручной работы. Есть большой базар, где ювелирное украшение можно сделать самостоятельно. Однажды я сделала из воска кольца себе и своему молодому человеку. Потом подруга отнесла их на базар, и мне их отлили.

В Армении много арт-пространств и воркшопов. Можно сходить полепить, порисовать. Я люблю всякие такие штуки. Помимо этого, было много активностей от моей компании. Экскурсии, спортивные мероприятия. Я, например, ходила на волейбол.

«У меня были стычки с армянскими бабушками»

В Армении очень участливые и внимательные люди. Когда я собиралась переезжать в Таиланд, то искала коробки для вещей. И не понимала, где их найти. Я начала ходить по улицам и в итоге нашла несколько чистых коробок возле магазина техники рядом с контейнером для мусора. Под дождем стала доставать их, пытаясь вытянуть сухую. Около меня стояли две прилично одетые армянки с зонтами. Они поинтересовались, чем я занимаюсь, а затем предложили свою помощь. Одна женщина держала зонтик, а другая помогала мне вытягивать сухую коробку.

Но главный минус — нарушение личных границ. К примеру, едешь в такси и выслушиваешь от водителя кучу нравоучений о том, как плохо материться, курить и носить короткие юбки.

Еще у меня были стычки с армянскими бабушками. Не подумайте, я им не грубила, ничего плохого не говорила. Они были моими соседками. Одна из них приглашала меня к себе в гости. Рассказывала про свою жизнь, про то, что у нее три паспорта, она знает пять языков. И сказала, что другая соседка русских не любит. В общем, всякими сплетнями со мной делилась.

Я жила в Армении одна. Мне, как девушке, в новой стране по понятным причинам было достаточно тревожно. Несколько недель подряд ко мне каждый день кто-то приходил: то соседки знакомились, то бабушка просила помочь, то газ проверяли, то у соседей трубы прорвало. Меня это жутко бесило. Мне кажется, такие проблемы нужно решать через хозяина квартиры или риелтора. Но в общем и целом в Армении я чувствовала себя безопасно.

«Я ему доверилась, а он сжег мне волосы»

Во время проживания в Армении в больницы я не обращалась, но у моих друзей были с этим проблемы. Например, один друг записался к лору. В клинике врача не оказалось, поэтому он должен был приехать к нему по вызову. Друг больной и весь в соплях ждал лора целый час. Другая моя подруга лечила зубы, у нее тоже возникли проблемы.

Понятно, что здесь есть хорошая медицина. Но опыт был только негативный. В Москве лучше.

В Армении я, кстати, ходила на эпиляцию. Она здесь дешевая и действенная. Мне очень понравилось. Но и в индустрии красоты был негативный опыт. Как-то я решила покрасить волосы в розовый цвет. Тщательно выбирала мастера, смотрела его работы, заранее встретилась, поговорила, просила быть поосторожнее. Я ему доверилась, а он сжег мне волосы. Теперь планирую ходить только к русским мастерам. Сейчас волосы отращиваю и отрезаю, больше с ними ничего сделать нельзя.

Возможно, мастер не знал технологии окрашивания. Но все постепенно налаживается. Открываются новые салоны, приезжают русские мастера.

«Не с каждым русским такой милый разговор получится»

В декабре я переехала в Таиланд, на Пхукет, к молодому человеку. Здесь мы вместе снимаем хорошую квартиру. Если в рублях, то аренда стоит около 25 тысяч рублей в месяц.

На самом деле, что армяне — душой открытые люди, что тайцы. Если ничего плохого не делаешь, они всегда тебе рады. К тому же я считаю нормальным, если люди думают про тебя что-то плохое, но улыбаются в лицо. Однако тайцы все равно немного другие. Они не лезут в твое личное пространство, не цепляются за руки с возгласами: «Купи, купи, купи!» В этом плане мне здесь комфортно. Я давно увлекаюсь азиатской культурой, поэтому многие вещи меня не удивляют.

У меня было несколько взаимодействий с местными жителями. Однажды покупали барабаны у мальчика, на вид ему лет 14 было. Мы заходили в его дом, но родители с нами особо не общались. Общался только подросток. Разговаривали на английском. Молодое поколение в Таиланде хорошо знает английский, а люди постарше уже плоховато.

Но много тайцев знают русский. Не то чтобы хорошо, но могут сказать: «Давай-давай, иди сюда, покупай».

Еще недавно общались с женщиной, которая живет рядом с нашим домом. Она сама с нами заговорила. Рассказала, что у нее был свой массажный салон, что она кошек подкармливает, собаку. В общем, полноценный диалог получился. Она еще говорила, что постоянно нас видит. Наверное, когда в магазин ходим. Очень приятная женщина. Не с каждым русским такой милый разговор получится, особенно в Москве.

Вообще же что в Армении, что в Таиланде я не сталкивалась с ненавистью к русским. Не знаю, как другие люди, но лично на моем опыте такого не было.

«Бывает, стоишь на кассе в магазине и краснеешь за людей»

Русские тут на каждом шагу. Если говорить об Армении, то туда будто переехала вся интеллигенция, а в Таиланде отдыхает быдло. И иногда очень стыдно за своих соотечественников. Бывает, стоишь на кассе в магазине и краснеешь за людей. Понятное дело, это меня не касается, но иногда я вынуждена слушать какие-то разговоры.

Но в Таиланде я встретила и хороших ребят, которые организовывают чайные вечеринки. Они возят чай из Китая, собирают людей и проводят чайные церемонии.

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Я здесь пыталась найти разные мастерские, подобные тем, что были в Армении. К сожалению, они дорогие, либо там нет того, что мне интересно. Само собой, у тайцев есть свое арт-пространство. Но там, насколько я знаю, только местные. Похоже на закрытое комьюнити. Не знаю, что на это повлияло: ковид или нет. Наверное, мне еще стоит поискать подобные места.

«В первые месяцы нужно знатно потратиться»

Цены в Таиланде — это палка о двух концах. В Армении точно дороже недвижимость, счета в кафе, развлечения. В Таиланде, понятное дело, можно найти места, чтобы вкусно и дешево поесть. Однако если ехать сюда надолго, допустим, на год, то в первые месяцы нужно знатно потратиться.

Во-первых, необходимо сделать визу, например, учебную. Для этого нужно пойти в школу изучать английский или тайский язык и получить там необходимые документы. Когда в Таиланде сезон, учебная виза будет стоить 50-55 тысяч батов — более 100 тысяч рублей. В несезон может быть дешевле. Мне говорили, что учебная виза стоит около 30 тысяч батов (68 тысяч рублей). Но при этом ты можешь выезжать из Таиланда только с разрешения школы.

Я еще в процессе оформления визы. Когда я приехала в Таиланд, мне дали 45-дневный срок безвизового пребывания в стране. По истечении этого времени можно сделать бордер-ран. Это полулегальная поездка, которая длится целый день. Ты едешь в одном автобусе, преимущественно с русскими, до границы Малайзии, там через новый штамп получаешь автоматическое продление пребывания и возвращаешься.

Во-вторых, необходимо платить за транспорт. Нужно брать либо машину, либо байк в аренду. Мой молодой человек купил байк за 40 тысяч батов (90 тысяч рублей). Это гораздо выгоднее, чем арендовать. Необходимо также обязательно потратиться на права. Сейчас ужесточается закон, и права тщательно проверяются.

Помимо этого, нужно заплатить за жилье за два-три месяца вперед. Это основные большие траты. Короче, если уж решаться сюда переезжать, необходимо минимум 300 тысяч рублей, чтобы ни у кого не занимать деньги и не переживать.

«Скучаю по салу»

Я открыта миру. Мне нравятся новые страны, новый опыт. Это круто — пожить в новой стране. Но я долгое время рефлексировала, по чему же я скучаю. На данный момент скучаю по привычной мне жизни и по простоте существования. Я имею в виду, что в России не надо париться по поводу визы, там проще выстраивается коммуникация с людьми.

А еще скучаю по салу. Мне вот друзья его передавали. Не хватает привычной еды. Разумеется, она в Таиланде есть, только дорогая. К примеру, 120 граммов творога стоит 300 рублей. Питаюсь я здесь по-разному, как получится. Где-то ем тайскую еду, где-то — корейскую, что-то дома получается приготовить.