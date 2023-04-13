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2 часа назад

День 13 апреля в истории

Парламентская газета

Чем примечательна эта дата.

День 13 апреля в истории
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

День мецената и благотворителя в России

Впервые праздник прошел в 2006 году в одном из трех парадных залов Нового Эрмитажа — Большом итальянском просвете. Инициаторами его проведения были генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и главный редактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий Соснов.

Дата выбрана не случайно. В этот день, в 70 году до н.э., родился Гай Цильний Меценат — римский аристократ, покровитель художников, артистов и музыкантов.

Традиционно в День мецената и благотворителя проходят презентации различных благотворительных инициатив.

Всемирный День рок-н-ролла

Рок-н-ролл — это синтез различных стилей музыки: ритм-энд-блюза, буги-вуги, кантри и госпела. Считается, что первая песня в этом жанре — это композиция Билли Хэйли «Rock Around the Clock», записанная в апреле 1954 года.

Название нового направления в музыке придумал ди-джей кливлендской радиостанции Алан Фрид.

Рок-н-ролл пришелся по вкусу молодёжи и быстро преодолел границы США и распространился по разным странам и континентам.

Истории,Михаил Пиотровский,Эрмитаж,
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