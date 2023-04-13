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50 минут назад

Зачем мама-кошка отгрызает усы котятам

Petstory

Забота о потомстве у кошек порой принимает формы, удивительные для людей. И однажды хозяин может обнаружить, что его пушистая любимица отгрызает усы собственным детям. Беспокоиться не стоит: это естественный процесс.

Зачем мама-кошка отгрызает усы котятам
Фото: PetstoryPetstory

Кошачьи усы называются вибриссы. Они служат не украшением мордочки, а органом чувств и помогают животным ориентироваться в пространстве. Каждый такой ус окружен множеством нервных окончаний. С помощью вибрисс питомец «ощупывает» предметы вокруг.

Любопытные котята стремятся исследовать окружающее пространство и уползают все дальше и дальше от мамы. Зрение у них пока развито плохо, и усы становятся главным «датчиком» при знакомстве с окружающим миром. Откусывая вибриссы малышам, кошка не дает им покинуть безопасный уголок слишком рано.

Котята некоторое время не могут ориентироваться в пространстве, зато их мама спокойна: дети не уползут и не потеряются. Когда потомство большое, уследить за каждым детенышем бывает непросто. Именно поэтому кошка не отпускает малышей далеко от себя, пока те не научатся уверенно передвигаться и самостоятельно питаться.

Со временем вибриссы отрастают. Обычно этот процесс занимает несколько дней. Однако если мама-кошка решит, что ее детям все равно еще рано активно исследовать мир, она может отгрызть усики снова. Процесс будет повторяться до тех пор, пока потомство не станет достаточно взрослым. Тогда кошка отпустит малышей осваивать окружающее пространство и перестанет ограничивать их передвижения.

Важно помнить, что этот естественный процесс не стоит повторять со взрослым животным и отрезать ему усы. Оставшись без важных органов осязания, кот будет нервничать и не сможет в полной мере ориентироваться в пространстве. И хотя вибриссы отрастут, питомец проведет несколько дней в стрессе и дискомфорте.

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