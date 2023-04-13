Рок-н-ролл — жанр, ставший символом свободы творчества

13 апреля во всем мире отмечается День рок-н-ролла. Сейчас это музыкальное направление стало для нас в некоторой степени классикой... А в далекие пятидесятые годы прошлого века этот стиль считался прорывным, революционным и даже был запрещен в СССР. Тогда рок-н-ролл стал культурным открытием, а сейчас многие считают его устаревшим и неинтересным.

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Тем не менее, рок-н-ролл продолжают слушать, а молодые музыкальные команды пишут музыку в этом стиле. Это не удивительно, ведь он дает драйв и заряд позитивных эмоций. Многие современные музыкальные направления берут начало от рок-н-ролла.

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В Международный день рок-н-ролла хочется отметить наиболее интересные факты.

Рок-н-ролл является одним из самых известных направлений музыкальной культуры. Но, несмотря на огромное количество почитателей во всем мире, о рок-н-ролле люди мало что знают. Поэтому очень часто рок-н-ролл сопровождают различные нелепые предрассудки.

Одним из таких мифов, например, является мнение, что в рок-н-ролльных ритмах отсутствует мелодичность. Однако так рок-н-ролл может восприниматься лишь в первые разы, и если человек начнет слушать его дальше, то поймет, насколько органично в этом направлении сочетаются ритм, мелодия и настроение.

«Рок-н-ролл действительно кажется на первый взгляд очень сложным из-за достаточно высокого темпа исполнения и сложных гитарных рифов. Но уже после второго - третьего прослушивания перед нами открывается сложный и интересный мир, наполненный смыслами и интересными звуковыми решениями. На самом деле рок-н-ролл – это не всегда музыка, под которую можно только весело отплясывать на вечеринке. Это целый жанр, в котором на первом месте стоит поиск правды, справедливости, добра. И каждая мелодия, каждый сингл - это отдельная история, иногда достаточно сложная концептуально», — комментирует Антон Попов, солист музыкальной группы Porto Moris (музыканты определяют свой жанр как ретро софт рок).

Почитатели рок-н-ролла не только отмечают 13 апреля каждый год, но и сохраняют традиции этого музыкального движения, его историю. В мире существует даже Музей славы рок-н-ролла. Он расположен в Кливленде и представляет собой здание в виде большой птицы с распростертыми крыльями. Эта архитектурная задумка как нельзя лучше подчеркивает философию рок-н-ролла, в основе которой лежит свобода.

«Действительно, рок-н-ролл не может существовать без свободы, в первую очередь - свободы самовыражения. Хорошо ли это или плохо? С одной стороны, работая в этом направлении, ты зависишь только от своего творческого вдохновения, и это, бесспорно огромный плюс. Минусом может являться тот факт, что рок-н-ролл и продюсеры – вещи часто несовместимые. Поэтому получить широкую известность в короткие сроки артистам этого направления достаточно трудно. Ведь, как известно, именно продюсеры в большинстве случаев помогают быстро получить признание, используя свои связи с выходом на большие сцены, но при этом они навязывают свое видение совместной работы, в основе которой прежде всего лежит экономический интерес, а не творческий. Артист таким образом лишается собственного слова, своей мелодии, а для артиста, играющего в стиле рока, это недопустимо по определению», — подчеркивает Антон Попов.

При этом, несмотря на то, что многие продолжают ошибочно считать, что наиболее продаваемым музыкальным направлением является поп-музыка, это на самом деле не совсем верно. Если смотреть с коммерческой точки зрения, то наиболее успешным является именно рок-н-ролл.

Так, и король рок-н-ролла Элвис Пресли, и легендарные Битлы продали свыше 200 миллионов записей.

Самые продаваемые альбомы в истории также принадлежат рок-н-роллу. То же самое относится и к концертным турам, где такие рокеры, как U2, The Rolling Stones, Coldplay опять же впереди!

При этом интерес к рок-н-роллу сохраняется на протяжении многих десятилетий. Конечно, после триумфа в 50-х годах прошлого века интерес к рок-н-роллу стал немного затухать, но представители других жанров радовались этому факту недолго – вскоре появились знаменитые Битлы.

И после этого в разных странах рок-н-ролл на протяжении новых десятилетий появляется снова и снова. К тому же во многих городах и странах существуют рок-н-рольные движения, независимо от того, популярен ли рок в данный момент или нет.

«Мода действительно очень циклична, и мы часто наблюдаем возвращение, порой триумфальное, каких-то жанров, стилей, дизайнерских решений. Сейчас, к сожалению, рок-н-ролл пока еще не поднялся вновь на пик своей славы, но, надеюсь, мы скоро сможем это увидеть. Ну и, конечно, хочется сказать огромное спасибо всем тем людям, которые сохраняют традиции рок-н-ролла, которые создают интересные музыкальные движения, проводят акции и прочее. Наша группа выступает в регионах России, и практически везде мы встречаем таких увлеченных рок-н-роллом людей самых разных возрастов и профессий! Это дает нам огромный заряд энергии для творчества и развития!», - говорит Антон Попов.

Психологи отмечают, что рок-н-ролл не только заряжает энергией и драйвом, но и помогает выпустить негативные эмоции. В нашем информационном веке, при такой лавине информации очень часто возрастает и интеллектуальное, и эмоциональное напряжение. Без разрядки это может приводить к хронической депрессии, к эмоциональному выгоранию. И рок-н-ролл как раз и помогает вовремя скинуть негативные эмоции и двигаться дальше.