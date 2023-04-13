В городе майя Чичен-Ице найдено описание игры в мяч
Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) при проведении раскопок в городе майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан обнаружили каменный диск, на котором более тысячи лет назад было выгравировано описание игры в мяч.
Как сообщается на сайте INAH, дискообразный камень хорошо сохранился. Он практически не поврежден и содержит полностью сохранившийся иероглифический текст, что для Чичен-Ицы является чрезвычайно редкой находкой. Диск датируется концом IX века нашей эры, то есть он был изготовлен всего за пару десятилетий до краха майя и упадка системы письменности этого народа. Найденный текст, по сути, представляет собой один из последних сохранившихся иероглифических текстов.
Диск изготовлен из известняка, его диаметр составляет 32,5 сантиметра. Весит этот камень примерно 40 килограмм. На его поверхности выгравированы изображения двух, возможно, жрецов майя, играющих с мячом. Подобные игры были характерны для народов Мезоамерики, считается, что они носили ритуальный характер. Иероглифическая надпись содержит описание игры в мяч, кроме того, эксперты расшифровали дату проведения ритуального "матча" - 894 год нашей эры.
Артефакт был обнаружен на территории архитектурного комплекса Чичанчоб, это одно из наиболее хорошо сохранившихся монументальных сооружений в городе. Диск был найден под землей, он лежал гравировкой вниз. Исследователи из INAH уже начали процесс реставрации. Также планируется создать 3D-модель диска для его детального изучения и полного перевода надписи.