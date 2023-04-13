Гибель команды «Пахтакор»: версии самой крупной авиакатастрофы в СССР

Столкновение над Днепродзержинском 11 августа 1979 года — стало самой масштабной и трагической авиакатастрофой в Советском Союзе. Из-за ошибки диспетчера на одном высотном эшелоне оказалось сразу два пассажирских самолета. В результате их столкновения погибли все пассажиры и члены экипажа — всего 178 человек, среди которых был и основной состав футбольной команды «Пахтакор».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Резонансная катастрофа

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Возможно, эту катастрофу, как и многие трагедии, случавшиеся в СССР, стали бы замалчивать. Но скрыть гибель сразу 14 футболистов, второго тренера, администратора и врача ташкентского клуба было попросту невозможно. Поэтому о происшествии советские СМИ все же сообщили. А «Пахтакору» решением советской федерации футбола было гарантировано место в высшей лиге вне зависимости от результатов. По стране же, в том числе и среди фанатов клуба, поползли слухи…

Официальная версия

«Причиной катастрофы явились ошибки и нарушения требований НПП ГА-78, допущенные диспетчером Юго-Западного сектора», — такое решение вынес суд после разбирательства. Действительно, Харьковский узел управления воздушным движением характеризовался высокой интенсивностью полетов, из-за чего его диспетчерам порой приходилось в ручном режиме вести до десяти судов одновременно. Ну а в тот злополучный день за пультом оказался стажер Николай Жуковский, который не смог справиться с задачей. Он и диспетчер Владимир Сумской, за которым тот был закреплен, получили по 15 лет колонии строгого режима.

Во всем виноват Брежнев

Впрочем, результаты официального расследования удовлетворили далеко не всех. Многие называли виновником трагедии тогдашнего генсека Леонида Ильича Брежнева. Дело в том, что в день происшествия через сектор пролетал рейс особой важности, на котором летел на юг то ли сам генсек, то ли кто-то из членов Политбюро. Специально для этого рейса и был выделен специальный коридор, из-за чего возможности маневрирования в воздушном пространстве пришлось ограничить.

Атака на самолеты