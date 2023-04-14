Как составлять ментальные карты и визуализировать свои идеи

Порой бывает, что мы теряемся в собственных мыслях: когда нужно узнать что-то новое, решить проблему или сгенерировать новую креативную идею. Чтобы ваш мозг перестал казаться непроходимыми джунглями, можно воспользоваться ментальной картой — популярным инструментом в обучении и креативных сферах. Рассказываем, как работают ментальные карты и почему ими нужно уметь пользоваться независимо от того, чем вы занимаетесь.

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Что такое ментальная карта

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Ментальная карта — это способ визуализации различной информации. Для составления ментальных карт бывает достаточно бумаги и карандаша, но вы можете воспользоваться и специальными приложениями на устройствах.

Ментальные карты строятся по-разному: с их помощью можно быстро фиксировать конспекты, генерировать и раскручивать идеи или решать задачи и проблемы. Для каждой задачи ментальная карта будет строиться по-своему. Но, как правило, в центре этого метода лежит ассоциативное мышление, поэтому ментальные карты будут отличным подспорьем для ведения конспектов.

Карта может строиться сверху вниз, как генеалогическое древо, такой формат подходит для записи последовательности событий или воронок. А может строиться вокруг задачи, когда центральный вопрос выносится в центр, а в стороны от него вырастают ассоциации, предложения и решения. Возможен и обратный путь: сперва визуализируются факторы, которые постепенно, через цепочку ассоциаций и возможных решений, приводят к появлению общей концепции.

В чем плюсы ментальных карт

Визуализация — далеко не новая практика в обучении. Вы наверняка и сами пробовали какие-то элементы из этой области: рисовали стрелочки, подчеркивали ключевые мысли, выделяли цветом важные детали. Но зачем рисовать целую карту, если можно, условно, просто распечатать конспект или выписать целый поток мыслей?

Структурирование

Рисование ментальных карт помогает структурировать информацию, которой вы владеете. Вы не просто выписываете сплошной текст по памяти, соединяя вместе фрагменты карты, вы обозначаете связи между ними: ассоциативные, причинно-следственные и прочие. Таким образом вы закрепляете переходы между разными информационными блоками и заново объясняете себе, почему именно эти фрагменты информации находятся в одном пространстве и как они взаимодействуют.

Ассоциации

Ментальные карты бывают крайне полезны, когда вы решаете задачу или создаете креативную концепцию. Вы можете выстраивать ассоциативные связи, находить свежие идеи или концепции, которые редко используются. Например, вам нужно организовать день рождения, но вы вообще не представляете, чего вам хочется и с чего начать. В таком случае можно нарисовать ментальную карту, в которой будут учтены ваши пожелания, оптимальное количество гостей и требования к площадке или программе мероприятия.

Концентрация

Когда информации много, самое сложное — удерживать свое внимание на одной задаче. Часто может случиться так, что, разбираясь в одной теме, вы перескакиваете на другую, третью, и в итоге вы уже рисуете бабочек на полях. Ментальная карта позволяет выделить основные моменты и информационные блоки, а также не позволить даже потоку вдохновения увести вас в дебри деталей.