Почему в Китае более 30 миллионов человек живут под землёй

Несмотря на то что в Китае находится множество небоскрёбов, некоторые жители этой страны всё ещё проживают в пещерах. С чем связано это явление?

Фото: Ferra Ferra

Яодун, то есть «дом-пещера», - это традиционный тип жилища для китайцев. Площадь подобных домов может составлять до 70 квадратных метров. Во многих таких жилищах вы найдёте электричество, водопровод, телефонную связь, интернет. Кроме того, дома укрепляют при помощи кирпичной кладки.

Вместе с тем пещеры создают сразу комплексами. То есть в итоге получается нечто вроде деревни. В основном живут там старики и взрослые люди. В большинстве пещер даже нет дверей на входе.

Ferra

Земля, в которой вырыты дома, круглый год играет роль естественной изоляции. В подобном жилище летом температура составляет не более 20 градусов, зимой - не ниже 8-10 градусов.