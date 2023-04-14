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Пасхальный кролик: подлинная история символа Пасхи

Для стран Западной Европы, США и Канады пасхальный кролик или заяц – такой же символ Пасхи, как и крашеные яйца. Более того, кролики и яйца связаны между собой по смыслу.

Пасхальный кролик: подлинная история символа Пасхи
© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, как кролик стал символом Пасхи и какие пасхальные традиции с ним связаны.

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Почему именно кролик

История, как и всегда, своими корнями уходит в глубокую древность, еще в дохристианские времена. Но людям эти кролики так нравились, что языческий символ получил новое прочтение в католическом христианстве.

Когда-то зайцы были спутниками древнегерманской языческой богини Остары или Эостры, они несли ее светильники, освещавшие путь. В разных странах ее называли по-разному: в Древней Греции – Эос, в Древнем Риме – Аврора, у прибалтийских народов – Аустра и Аушрине и так далее. Это богиня утренней зари и весеннего плодородия. Кстати, слово «восток» в романо-германских языках имеет общие корни с именами этих богинь, ведь солнце восходит на востоке. И даже Пасха – Easter, Ostern – имеет общее происхождение со словом «восток» (east, ost).

Богиня утренней зари и весеннего плодородия отвечала за пробуждение природы от зимней спячки, а кролики, как самые плодовитые животные, символизировали плодородие и продолжение жизни. Яйцо же, по преставлению древних, вообще было моделью устройства мира: скорлупа – земля, белок – вода, желток – огонь, а воздушная прослойка – воздух.

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По легенде, богиня Остара сжалилась над умирающей после долгой зимы птицей и превратила ее в зайца, который мог нести яйца. Так заяц, а позже кролик, приносящий яйца, стал ассоциироваться с приходом весны.

Торжества в честь богини проводились после весеннего равноденствия. А Пасха отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. Кстати, заяц по представлениям древних, также считается лунным животным.

Как языческий заяц стал христианским пасхальным кроликом

Традицию, связанную с пасхальным зайцем, начали постепенно возрождать в XV веке в Германии, оттуда она попала в Великобританию, а потом распространилась в США и Канаде. А двумя веками позже был опубликован рассказ профессора медицины Георга Франка фон Франкенау о кролике, который нес яйца и прятал их в саду.

Родители красили яйца и прятали их везде, где только могли, а дети должны были их отыскать. Считалось, яйца детям приносит пасхальный кролик.

Unsplash

Святой Амвросий сумел объяснить, почему именно заяц может символизировать воскрешение Христа. Это животное способно менять цвет в зависимости от сезона, и весной его шубка из белой превращается в серую. Весной зайцы словно перерождаются, как и сама природа. Конечно же, добрую традицию, несмотря на то, что она имеет языческие корни, нужно продолжать, наполняя новым смыслом.

В католических странах пасхальный кролик – важный символ праздника. В виде кролика пекут печенье, фигурками животного украшают дом и витрины магазинов. Кроликов можно встретить буквально повсюду. Не менее популярны шоколадные кролики и шоколадные яйца. Кстати, Пасха во многих странах такой важный праздник, что на каникулы уходят не только школьники, но и некоторые учреждения не работают в пасхальные дни.

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