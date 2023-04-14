Жители Таиланда празднуют наступление Нового года

Жители Таиланда по всему королевству в четверг начали праздновать наступление Нового года по древнеиндийскому астрологическому календарю. Праздник носит название "Сонгкран" и в этом году впервые за три года, а именно с начала пандемии ковида, отмечается в полном формате.

Фото: Большая Азия Большая Азия

Как убедился корреспондент ТАСС, одна из популярных среди туристов Бангкока улица Силом не перекрыта для движения транспорта. Накануне полицейские выставили ограждение вдоль тротуаров, чтобы люди не выходили на проезжую часть, однако это не спасло дорогу от автомобильных пробок, возникающих из-за многочисленных такси. До пандемии улицу перекрывали на несколько дней, чтобы приезжие могли отпраздновать Сонгкран. Несмотря на это, у всех желающих есть возможность купить у местных торговцев водные пистолеты и защитные аксессуары для смартфонов, чтобы не только поучаствовать в проходящих на тротуарах водных боях, но и не лишиться техники.

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О празднике

Новый год в Таиланде празднуют, когда солнце переходит из созвездия Рыб в созвездие Овна. В этом году выходные дни объявлены с 13 по 15 апреля, однако на практике всеобщие каникулы продолжаются около недели и начались еще 12 апреля.

Празднование Сонгкрана - одно из самых веселых и долгожданных событий для тайцев. В дни праздника жители королевства выходят на улицы с канистрами, ведрами, огромными бочками с водой и обливают всех проходящих мимо, желая им при этом счастья и долголетия. Тайцы верят, что вода принесет радость в новом году и смоет все неудачи уходящего.

Сонгкран в Таиланде символизирует наступление нового года, однако на летоисчисление это никак не влияет. Календарный год в королевстве заканчивается 31 декабря. Примечательно, что в стране сейчас идет не 2023, а 2566 год, поскольку за точку отсчета берется уход Будды в нирвану.

Обстановка в Бангкоке

Платные дороги столицы на время празднования Сонгкрана сделали бесплатными, чтобы не создавать пробок при выезде из города, поскольку в эти дни многие тайцы возвращаются в родные провинции. Вместе с тем с 11 апреля, согласно распространенной статистике, в 339 ДТП погибли 63 человека и пострадали 330. Большинство участников аварий - мотоциклисты, а самая распространенная причина ДТП - превышение скоростного режима.

Между тем одним из популярных мест празднования Сонгкрана остается Бангкок, а именно площади возле крупных торговых центров - Iconsiam, Central World и соседнего Siam Paragon. Помимо водных баталий за пределами помещений, проводятся ярмарки, выставки и другие мероприятия, нацеленные на привлечение большего числа покупателей. В Управлении по туризму Таиланда рассчитывают, что в этом году Сонгкран принесет экономике страны 18,5 млрд батов ($543,4 млн), а королевство в течение недели посетят порядка 305 тыс. путешественников.

Власти столицы подготовили почти 200 точек по всему Бангкоку под различные мероприятия, связанные с праздником. На местах дежурят полицейские, которым периодически достается от наиболее активных участников, однако это не приводит к задержаниям или штрафам. Наоборот, поскольку Сонгкран приходится на начало апреля - наиболее жаркий период времени, обливание водой носит живительный характер.