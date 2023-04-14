Возможно, вы когда-нибудь слышали, что кошки выбирают себе хозяев, а не мы их. Однако, ведь именно мы решаем брать или не брать котенка (или взрослого кота) в свой дом? Конечно, это так, но первое высказывание не совсем ошибочно. Кошки - умные и независимые животные, и не думайте, что они будут жить с вами, если им неудобно.

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Каковы отношения между кошкой и человеком?

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Очень важно понять, что у кошек нет хозяина. То есть понятие "владелец" подразумевает владение чем-то, а кошки - живые существа, с которыми мы живем бок о бок, которые не воспринимают себя "чьими-то". Поэтому они абсолютно не обязаны оставаться с нами. Скорее, это социальные животные, которых нужно сопровождать, чтобы они чувствовали себя комфортно и в безопасности. По этой причине эти животные выбирают компаньонов для жизни, кошки выбирают проводника, одного человека или нескольких, ориентиры для подражания, а не хозяина. С нашей точки зрения, мы можем называть себя хозяевами, потому что содержание кошки влечет за собой ответственность, но логически называть животное объектом противоречиво, поскольку оно является субъектом со своим характером и собственными мотивами.

Как расположить к себе кошку

Если вы только завели котенка или взяли уже взрослого кота, а отношения у вас сложились не очень хорошие, расскажем, как завоевать доверие кошки. Попробуйте наши советы, и вы увидите, что ситуация изменится.

1. Дайте время адаптироваться

Всякий раз, когда происходят перемены, такие как переезд, уход члена семьи или новый опыт, необходимо дать нашему питомцу из семейства кошачьих некоторое время, чтобы он адаптировался к ситуации. Нельзя заставлять его делать то, чего он не хочет, к примеру, покинуть место, где он спрятался. Не оказывайте на него чрезмерного давления.

Как только кошка почувствует себя в безопасности, она сама это покажет. Для этого уделяйте кошке время, однако без давления, чтобы она "не закрылась" в себе. Конечно, мы не имеем в виду особые случаи, например, когда нужно идти в ветеринару.

2. Ваше присутствие должно ассоциироваться для кошки с позитивом

Вашей кошке будет больше нравиться проводить с вами время, если она будет ассоциировать ваше присутствие с позитивом. Как? Если каждый раз, когда вы появляетесь, впечатления хорошие, то есть он получает еду, время для игр или ласки, со временем ваш кот будет ассоциировать это с вашим приходом, что для него происходят только приятные вещи.

И наоборот, если вы приходите домой, и пространство наполняется шумом и стрессовыми ситуациями, ее отношение к вам будет скорее негативным. Старайтесь, чтобы каждый день ваша кошка хорошо проводила время с вами, и вы увидите, как начнете завоевывать ее доверие.

3. Избегайте наказания

Применение наказания не только заставит вашу кошку относиться к вам негативно, но и повысит уровень ее стресса и беспокойства, заставит ее проявлять неуверенность или подавленность и в целом ухудшит ваши отношения. В идеале при воспитании кошки следует делать ставку на укрепление позитивного поведения.

4. Проводите ежедневные игровые занятия

Игры - это занятие, которым вы должны заниматься со своей кошкой ежедневно. Это важно не только для улучшения вашей связи, но и для стимуляции ее ума и обогащения вашей повседневной жизни. Сейчас в зоомагазинах огромный выбор всевозможных игрушек: удочки или игрушечные мышки, а также игрушки для стимуляции мозга, игрушки, которые побуждают его заниматься спортом и которые также улучшают его рефлексы.

5. Предложите ей всю свою привязанность

Кошки не всегда благодарны тем, кто о них заботится и защищает, и иногда они могут вести себя очень агрессивно в определенных ситуациях. Тем не менее, бесспорно выражать свою привязанность к ней, будь то поцелуи, ласки или добрые слова, - это хороший способ заставить ее принять нас.