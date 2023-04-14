6 загадок из СССР, над которыми придется поломать голову

Эти головоломки были опубликованы в советских детских журналах. Однако если в СССР с ними справлялись школьники, сейчас они окажутся под силу далеко не каждому взрослому.

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Проверьте себя – удастся ли вам разгадать эти загадки.

Вопросы и ответы на них ищите в материале "Рамблера".

Загадки

1. Назовите пять дней недели, не повторяя ни понедельника, ни вторника, ни среды, ни четверга, ни пятницы, ни субботы, ни воскресенья.

2. У двух шоферов есть брат Андрей, а у Андрея братьев нет. Как же это так?

3. Изогнут, словно хвост петуха, зазубрен, словно зубы щуки.

4. Чем больше отдаю, тем больше вырастаю. Величину свою отдачей измеряю.

5. Рядом друг с другом стоят дома, один богатого, другой бедного. Они горят. Какой дом первым будет тушить полиция?

6. Какой слон не имеет носа?

Ответы

1) Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра;

2) Шоферы — сестры;

3) Серп;

4) Яма;

5) Полиция не тушит пожары, этим занимаются пожарные;