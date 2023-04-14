6 загадок из СССР, над которыми придется поломать голову

6 загадок из советских журналов, над которыми придется поломать голову
Эти головоломки были опубликованы в советских детских журналах. Однако если в СССР с ними справлялись школьники, сейчас они окажутся под силу далеко не каждому взрослому.
Проверьте себя – удастся ли вам разгадать эти загадки.
Вопросы и ответы на них ищите в материале "Рамблера".
Загадки
1. Назовите пять дней недели, не повторяя ни понедельника, ни вторника, ни среды, ни четверга, ни пятницы, ни субботы, ни воскресенья.
2. У двух шоферов есть брат Андрей, а у Андрея братьев нет. Как же это так?
3. Изогнут, словно хвост петуха, зазубрен, словно зубы щуки.
4. Чем больше отдаю, тем больше вырастаю. Величину свою отдачей измеряю.
5. Рядом друг с другом стоят дома, один богатого, другой бедного. Они горят. Какой дом первым будет тушить полиция?
6. Какой слон не имеет носа?
Ответы
1) Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра;
2) Шоферы — сестры;
3) Серп;
4) Яма;
5) Полиция не тушит пожары, этим занимаются пожарные;
6) Шахматный;