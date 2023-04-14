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6 загадок из советских журналов, над которыми придется поломать голову

Эти головоломки были опубликованы в советских детских журналах. Однако если в СССР с ними справлялись школьники, сейчас они окажутся под силу далеко не каждому взрослому.

6 загадок из СССР, над которыми придется поломать голову
© Unsplash

Проверьте себя – удастся ли вам разгадать эти загадки.

Вопросы и ответы на них ищите в материале "Рамблера".

Загадки

1. Назовите пять дней недели, не повторяя ни понедельника, ни вторника, ни среды, ни четверга, ни пятницы, ни субботы, ни воскресенья.

2. У двух шоферов есть брат Андрей, а у Андрея братьев нет. Как же это так?

3. Изогнут, словно хвост петуха, зазубрен, словно зубы щуки.

4. Чем больше отдаю, тем больше вырастаю. Величину свою отдачей измеряю.

5. Рядом друг с другом стоят дома, один богатого, другой бедного. Они горят. Какой дом первым будет тушить полиция?

6. Какой слон не имеет носа?

Загадки, которые Стив Джобс задавал на интервью

Ответы

1) Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра;

2) Шоферы — сестры;

3) Серп;

4) Яма;

5) Полиция не тушит пожары, этим занимаются пожарные;

6) Шахматный;

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