Юрьев день: что нельзя делать 6 мая

6 мая отмечается народный праздник Юрьев день, который также имеет вариацию названия Егорьев день. Дело в том, что в древности эти имена были равнозначными. Православная церковь 6 мая чтит память Георгия Победоносца, которого считали покровителем скота.

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Именно поэтому в эту дату было принято выводить домашних животных в поле и относиться к ним с уважением. В почете в эту дату были и пастухи. Их угощали местные жители в благодарность за тяжелый труд.

В Егоров день нужно сажать рассаду. Считается, что все растения дадут больше плодов. Наши предки также верили, что утренняя роса в этот день имеет особые свойства. Они выходили в поля, умывались росой и катались по земле.

6 мая было принято отдавать долги. Если человек расстанется с этими деньгами сегодня, то они быстро к нему вернутся.

Что нельзя делать 6 мая

Ни в коем случае в этот день нельзя было обижать животных. Иначе все вернется человеку в еще большем размере. Нельзя носить одежду из шерсти и работать с ней. Считалось, что даже не стоит брать в руки шерстяные нитки.

Женщинам запрещено в эту дату посещать парикмахеров и делать различные процедуры для волос. Наши предки верили, что стрижка волос сегодня может сократить жизнь. Рекомендуется даже реже расчесывать волосы, иначе они начнут выпадать.

Запрещено ссориться и повышать голос на других людей. Стоит также отказаться от бранных слов. На Руси верили, что это может притянуть в семью горе и болезнь.

Народные приметы на 6 мая