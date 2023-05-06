Юрьев день: что нельзя делать 6 мая
6 мая отмечается народный праздник Юрьев день, который также имеет вариацию названия Егорьев день. Дело в том, что в древности эти имена были равнозначными. Православная церковь 6 мая чтит память Георгия Победоносца, которого считали покровителем скота.
Именно поэтому в эту дату было принято выводить домашних животных в поле и относиться к ним с уважением. В почете в эту дату были и пастухи. Их угощали местные жители в благодарность за тяжелый труд.
В Егоров день нужно сажать рассаду. Считается, что все растения дадут больше плодов. Наши предки также верили, что утренняя роса в этот день имеет особые свойства. Они выходили в поля, умывались росой и катались по земле.
6 мая было принято отдавать долги. Если человек расстанется с этими деньгами сегодня, то они быстро к нему вернутся.
Что нельзя делать 6 мая
Ни в коем случае в этот день нельзя было обижать животных. Иначе все вернется человеку в еще большем размере. Нельзя носить одежду из шерсти и работать с ней. Считалось, что даже не стоит брать в руки шерстяные нитки.
Женщинам запрещено в эту дату посещать парикмахеров и делать различные процедуры для волос. Наши предки верили, что стрижка волос сегодня может сократить жизнь. Рекомендуется даже реже расчесывать волосы, иначе они начнут выпадать.
Запрещено ссориться и повышать голос на других людей. Стоит также отказаться от бранных слов. На Руси верили, что это может притянуть в семью горе и болезнь.
Народные приметы на 6 мая
- Если сегодня теплая погода, то скоро будет лето
- Дождь предупреждает о большом урожае
- Если ветер дует с севера, то зима будет ранней
- Увидели красный закат — завтра ждите дождь