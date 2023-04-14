Тайный обыск у Жукова: что хранилось в чемодане, который искал Абакумов

После войны многие военные, приближенные к Георгию Жукову, проходили в качестве фигурантов «трофейного дела». Сам Жуков был отправлен командовать Одесским округом, что позволило агентам МГБ провести на московской квартире маршала тайный обыск. Интересно, что одного из руководителей «трофейного дела» министра госбезопасности Виктора Абакумова интересовала одна-единственная вещь – чемодан военачальника.

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В 1946 году в СССР была развернута кампания по проверке злоупотреблений со стороны военных чинов во время Великой Отечественной, а именно присвоения и вывоза из побеждённой Германии большого количества ценностей. Кампания получила название «трофейное дело».

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Арестованный в рамках дела бывший адъютант Георгия Константиновича майор Семочкин сообщил о том, что маршалу во время войны досталось множество немецких трофейных драгоценностей. Более того, Семочкин заявил, что Жуков и его жена прятали все эти богатства в чемодане. Арестованный описал цвет, габариты и фактуру чемодана, который хранился в московской квартире Жуковых.

Сталин, которому передали показания Семочкина, не поверил словам бывшего адъютанта Жукова. Глава государства допускал, что арестованный попросту оговаривал Георгия Константиновича. А вот Абакумов за жуковский чемодан ухватился.

Иосиф Виссарионович предлагал Абакумову потребовать от Жукова объясниться по поводу чемодана с трофейными драгоценностями. Но министр госбезопасности решил, что в таком случае главная улика может пропасть – маршал мог бы просто перепрятать чемодан.

В итоге 5 января 1948 года агенты МГБ провели на квартире маршала негласный обыск. Абакумов в своей записке Сталину с грифом «Совершенно секретно» заявил, что чемодан обнаружить не удалось. Зато в сейфе, находившемся в спальне Жуковых, нашли шкатулку с различными золотыми изделиями.

Виктор Семёнович объяснил Иосифу Виссарионовичу отсутствие чемодана тем, что жена Жукова, отправившаяся в Одессу вместе с мужем, забрала его с собой. Министр госбезопасности также уверял, что после возвращения Георгия Константиновича в столицу чемодан вновь появился в московской квартире. По данным Абакумова на 10 января 1948 года, чемодан находился на жилплощади маршала. Глава МГБ сказал лидеру СССР, что «следует напрямик потребовать у Жукова сдачи этого чемодана с драгоценностями».

В итоге 12 января 1948 года военачальник написал объяснительную на имя секретаря ЦК ВКП(б) Жданова по поводу показаний Семочкина. Жуков заявил о том, что бывший адъютант клевещет на него, чтобы выслужиться. Также маршал, говоря о ценностях, признал, что «совершил ошибку и глупость». Правда, некоторые вещи Георгий Константинович назвал подарками, часть из них он якобы планировал отдать в музей, что-то передал для оборудования дачи МГБ и кабинета Главкома, а потому своим имуществом не считал. В конце Жуков попросил не исключать его из партии. Эта просьба маршала была выполнена.