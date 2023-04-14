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1 час назад

Традиции и запреты на Пасху

Клопс.Ru

В этом году Пасху отмечают 16 апреля.

Традиции и запреты на Пасху
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Клопс» собрал приметы на Светлое Христово Воскресение.

Запоминайте.

Чего не стоит делать в Пасху

  • Грустить и устраивать поминки. Вспомнить почивших родственников можно на Красную горку: праздник отмечают через неделю после Пасхи.
  • Венчаться.
  • Работать в саду. Растения, высаженные в Христово Воскресение, не приживутся.
  • Убираться, стирать, заниматься ремонтом.
  • Материться, сквернословить даже в мыслях.
  • Пить алкоголь (кроме красного вина), переедать.
  • Гадать. Предсказание отыграется неверно.
  • Экономить на себе и других, особенно на праздничном обеде.
  • Врать, сплетничать и глумиться.
  • Нежелательно стричься.
  • От супружеской близости тоже рекомендуется на время отказаться.
  • Спать до обеда.

Красить яйца нужно заранее, заниматься приготовлениями к празднику в воскресенье нельзя. До Пасхи следует держать пост.

Как правильно встретить Пасху

  • Верующим нужно помолиться, сходить на церковную службу, исповедоваться и причаститься.
  • Принято освящать воду и еду. Можно освятить и другие вещи, например, крестик.
  • В этот день ходят в гости, принимают и дарят подарки.
  • После поста можно отведать животной пищи, главное — не переедать.
  • Помощь нуждающимся — одна из традиций этого праздника.

Скорлупу освящённых яиц и упаковку куличей лучше не выбрасывать, а сжечь. Остатки пасхальных яств не стоит мешать с другим мусором.

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