Традиции и запреты на Пасху

В этом году Пасху отмечают 16 апреля.
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru
«Клопс» собрал приметы на Светлое Христово Воскресение.
Чего не стоит делать в Пасху
- Грустить и устраивать поминки. Вспомнить почивших родственников можно на Красную горку: праздник отмечают через неделю после Пасхи.
- Венчаться.
- Работать в саду. Растения, высаженные в Христово Воскресение, не приживутся.
- Убираться, стирать, заниматься ремонтом.
- Материться, сквернословить даже в мыслях.
- Пить алкоголь (кроме красного вина), переедать.
- Гадать. Предсказание отыграется неверно.
- Экономить на себе и других, особенно на праздничном обеде.
- Врать, сплетничать и глумиться.
- Нежелательно стричься.
- От супружеской близости тоже рекомендуется на время отказаться.
- Спать до обеда.
Красить яйца нужно заранее, заниматься приготовлениями к празднику в воскресенье нельзя. До Пасхи следует держать пост.
Как правильно встретить Пасху
- Верующим нужно помолиться, сходить на церковную службу, исповедоваться и причаститься.
- Принято освящать воду и еду. Можно освятить и другие вещи, например, крестик.
- В этот день ходят в гости, принимают и дарят подарки.
- После поста можно отведать животной пищи, главное — не переедать.
- Помощь нуждающимся — одна из традиций этого праздника.
Скорлупу освящённых яиц и упаковку куличей лучше не выбрасывать, а сжечь. Остатки пасхальных яств не стоит мешать с другим мусором.