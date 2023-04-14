Традиции и запреты на Пасху

В этом году Пасху отмечают 16 апреля.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

«Клопс» собрал приметы на Светлое Христово Воскресение.

Запоминайте.

Чего не стоит делать в Пасху Грустить и устраивать поминки. Вспомнить почивших родственников можно на Красную горку: праздник отмечают через неделю после Пасхи.

Венчаться.

Работать в саду. Растения, высаженные в Христово Воскресение, не приживутся.

Убираться, стирать, заниматься ремонтом.

Материться, сквернословить даже в мыслях.

Пить алкоголь (кроме красного вина), переедать.

Гадать. Предсказание отыграется неверно.

Экономить на себе и других, особенно на праздничном обеде.

Врать, сплетничать и глумиться.

Нежелательно стричься.

От супружеской близости тоже рекомендуется на время отказаться.

Спать до обеда.

Красить яйца нужно заранее, заниматься приготовлениями к празднику в воскресенье нельзя. До Пасхи следует держать пост.

Как правильно встретить Пасху Верующим нужно помолиться, сходить на церковную службу, исповедоваться и причаститься.

Принято освящать воду и еду. Можно освятить и другие вещи, например, крестик.

В этот день ходят в гости, принимают и дарят подарки.

После поста можно отведать животной пищи, главное — не переедать.

Помощь нуждающимся — одна из традиций этого праздника.