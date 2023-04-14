Танцевавшая невеста поскользнулась на кубике льда и сломала ногу

24-летняя Дейзи Аллен из графства Сомерсет, Великобритания, сломала ногу на собственной свадьбе и была вынуждена отменить медовый месяц. Об этом сообщает The Mirror.

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Дейзи и ее супруг 31-летний Том Аллен пригласили на свадьбу более сотни гостей. Во время официальной части мероприятия невеста зацепилась за куст и порвала платье. Это обстоятельство ее не расстроило. Вечером участники праздника начали танцевать.

«Было около семи вечера. Я танцевала с друзьями, и кто-то разбил стакан. Я поскользнулась на кубиках льда, и моя левая нога застряла в дырке платья. Сначала мне было смешно, но когда я попыталась встать, то не смогла. Тогда я поняла, что сильно ушиблась», — вспоминает Дейзи.

Ей помогли добраться до гостиничного номера, а на следующее утро Том отвез ее в больницу. Рентген показал, что девушка сломала плюсневую кость и повредила связки.

«Мне наложили гипс. Если это не поможет, мне потребуется операция», — говорит она.

По словам невесты, после свадьбы они с мужем планировали провести медовый месяц в США, а затем отправиться в недельный круиз по Карибскому морю.

«У нас были запланированы всевозможные развлечения: баскетбольные матчи и прогулки на скоростном катере. Но теперь я прикована к постели. Медовый месяц обошелся нам чуть меньше чем в пять тысяч фунтов стерлингов (505 тысяч рублей), но, к счастью, мы смогли вернуть деньги за отель Майами», — рассказывает Дейзи.