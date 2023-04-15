Когда-то сросшихся близнецов приносили в жертву или избавлялись от них иными способами, считая, что их рождение знаменуют собой конец света. В более гуманные времена сиамские близнецы развлекали публику в цирке. Однако некоторым парам уникальных людей удалось прожить довольно долгую и счастливую жизнь. Рассказываем, как сложилась судьба самых известных сиамских близнецов Чанга и Энга Банкеров, в материале «Рамблера».

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Сиамские близнецы Чанг и Энг родились 11 мая 1811 года в Сиаме, на территории современного Таиланда. Местные власти были так сильно поражены рождением братьев, что приказали немедленно убить близнецов, чтобы не навлечь на государство беду. Но мать отказалась отдать своих мальчиков, и приказ так и не был выполнен. При этом медицинские технологии XIX века не оставляли Банкерам никаких шансов на разделение: братья были торакопагами (близнецами, сросшимися в области грудной клетки), а в этом случае всегда затронуто сердце. При современном уровне медицины разделить их смогли бы легко, а тогда это означало верную смерть.

Видео дня

Когда братья были подростками, их заметил британский бизнесмен Роберт Хантер и предложил Чангу и Энгу выступать в его цирке, демонстрируя свое тело и его способности. Это был большой риск, но Хантер оказался честным человеком. Братья гастролировали по Великобритании и США, пока им не исполнился 21 год, и после окончания контракта с Хантером стали богатыми людьми.

Чанг и Энг переехали в США, взяли фамилию Банкер, заключили контракт со знаменитым цирком Финеаса Барнума, купили ферму и рабов. 13 апреля 1843 года состоялась двойная свадьба: близнецы женились на двух сестрах — Аделаиде и Саре Энн Эйтс. В этих браках у Чанга родилось 10 детей, а у Энга — 11.

Общественное достояние