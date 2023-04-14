Семья увидела портрет своего сына в старинном отеле

Британская семья заселилась в старинный загородный отель в Швеции и увидела на стене в столовой портрет девочки, которая внешне напоминает их сына. Об этом пишет The Mirror.

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Дженни Стивенсон переехала в Швецию и забронировала уединенный старинный отель для себя и семьи, чтобы переночевать после лыжного путешествия. Когда родственники собрались ужинать, то Дженни заметила в столовой портрет ребенка, который внешне очень похож на ее семилетнего брата Барни.

На стене висела картина «Цветы в долине», ее написал шведский художник Карл Ларссон. На полотне изображено лицо девочки, которую от голубоглазого блондина Барни отличали только длинные волосы. Ни сам мальчик, ни его близкие не испугались находки, хотя здание гостиницы старое со скрипучими полами.

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Дженни рассказала историю в социальных сетях и пошутила, что просыпалась от жуткого звука, напоминающего перелистывание страниц или перетасовку карточной колоды, однако вся семья осталась жива. Один из комментаторов в ответ предположил, что с таким звуком ребенок мог пытаться выбраться из картины. А вместе с другим пользователем Стивенсон пришла к выводу, что все дело в ведьмах, которые слетаются на Пасху на Синюю гору в Швеции.