$81.50-0.1790.16+0.16

Семья увидела портрет своего сына в старинном отеле

Британская семья заселилась в старинный загородный отель в Швеции и увидела на стене в столовой портрет девочки, которая внешне напоминает их сына. Об этом пишет The Mirror.

Семья увидела портрет своего сына в старинном отеле
© Pxhere

Дженни Стивенсон переехала в Швецию и забронировала уединенный старинный отель для себя и семьи, чтобы переночевать после лыжного путешествия. Когда родственники собрались ужинать, то Дженни заметила в столовой портрет ребенка, который внешне очень похож на ее семилетнего брата Барни.

На стене висела картина «Цветы в долине», ее написал шведский художник Карл Ларссон. На полотне изображено лицо девочки, которую от голубоглазого блондина Барни отличали только длинные волосы. Ни сам мальчик, ни его близкие не испугались находки, хотя здание гостиницы старое со скрипучими полами.

Соцсети

Актриса Любовь Толкалина показала, как дочь с новой стрижкой стала похожа на режиссера Егора Кончаловского

Дженни рассказала историю в социальных сетях и пошутила, что просыпалась от жуткого звука, напоминающего перелистывание страниц или перетасовку карточной колоды, однако вся семья осталась жива. Один из комментаторов в ответ предположил, что с таким звуком ребенок мог пытаться выбраться из картины. А вместе с другим пользователем Стивенсон пришла к выводу, что все дело в ведьмах, которые слетаются на Пасху на Синюю гору в Швеции.

Ранее "Рамблер" рассказывал об одном из самых мистических особняков России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий