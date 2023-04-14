Женщина провела 500 дней в пещере и заявила о нежелании выходить

Спортсменка-экстремалка из Испании провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров и рассказала о нежелании выходить наружу. Об этом сообщает Reuters.

© Lenta.ru

Уникальный эксперимент провела 50-летняя Беатрис Фламини. По словам ее команды, она установила мировой рекорд по времени, проведенному человеком в пещере в полном одиночестве. За ходом испытания тщательно следили ученые, желающие исследовать возможности разума.

Видео дня

Женщине было 48 лет, когда она спустилась в пещеру 20 ноября 2021 года. В одиночестве под землей она отметила два дня рождения. Фламини рассказала, что это время пролетело очень быстро.

«Когда за мной пришли, я спала. Я подумала, что что-то случилось. Я сказала: "Уже? Неужели?" Я даже не дочитала свою книгу», — отметила она.

В пещере женщина занималась физическими упражнениями, рисованием, вязанием шапок и чтением книг. Она прочитала 60 книг и выпила тысячу литров воды. Испанка призналась, что иногда были тяжелые моменты, в частности, когда пещеру наводнили мухи. Команда поддержки спускала ей угощения, такие как авокадо и свежие яйца, а также чистые футболки.

«Я не разговаривала с собой вслух, но вела внутренний диалог и хорошо ладила сама с собой», — пошутила она.

Женщина подчеркнула, что необходимо осознавать свои чувства: если вы боитесь, это нормально, но никогда не позволяйте себе паниковать.

Фламини рассказала, что ее команда не должна была связываться с ней ни при каких обстоятельствах, даже в случае смерти кого-то из родственников.

После выхода из пещеры женщина с нетерпением ждет встречи с друзьями, вкусного ужина и долгожданного душа. Она планирует пройти медицинское обследование, чтобы определить влияние эксперимента на ее физическое и психическое состояние. В дальнейшем испанка намерена заняться новыми горными и спелеологическими проектами.

Фламини будет изучать группа психологов, исследователей, спелеологов и тренеров, которые наблюдали за ее физическим и психическим здоровьем. Ее опыт проанализируют ученые.