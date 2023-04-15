Чем примечательна дата 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, Международный день культуры. В этот день в Казани прошли первые конные скачки, состоялся первый конкурс красоты "Мисс Мира", образовано предприятие "Эфир".

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Умерли поэт Габдулла Тукай, ученый Михаил Ломоносов, художник Аристарх Лентулов. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Бесплатное пиво и минералка!

15 апреля 1883 года казанские газеты сообщили об организации в Казани первых конных скачек. Призами для победителей стали шесть бутылок шампанского, часы, собака организатора, Густава Тальквиста (владельца сада в Адмиралтейской слободе, располагавшегося чуть левее нынешнего Сада Рыбака). Чтобы заманить публику на новое городское событие, ей обещали угощение: 1000 фунтов хлеба, 200 кружек пива и 200 бутылок минеральной воды.

15 апреля 1907 года в деревне Новый Арсланбек (ныне Туймазинский район Башкортостана) родился писатель Гази Кашшаф. Он занимался преподавательской работой, работал в Татарском государственном издательстве, а также в журнале "Совет әдәбияты". В 1950 году стал главным редактором журнала "Казан утлары". Гази Кашшаф выступал со статьями по проблемам национального театра, творчества татарских писателей, в частности, написал научный комментарий к "Моабитской тетради" Мусы Джалиля.

Реальное время

15 апреля (по новому стилю) 1913 года умер Габдулла Тукай. Казанские газеты писали тогда: "Татары в лице Тукаева потеряли величайшего национального поэта". Скончался поэт в Клячкинской больнице на нынешней улице Островского от "голода и чахотки". На похоронах писателя собрались от 5 до 10 тысяч человек. В день похорон были приостановлены занятия в городских медресе, закрыты магазины, а в татарских газетах беспрерывно печатали соболезнования и некрологи.

15 апреля 1991 года в Казани было образовано малое предприятие "Эфир", позднее ставшее одним из крупнейших негосударственных телевизионных компаний России. А в начале компания занималась строительством и эксплуатацией радиотелепередающих станций в Татарстане. Но уже через год "Эфир" одним из первых в России получил лицензию на телевещание.

15 апреля 2022 года "Реальное время" рассказало, что в Казани может финишировать двухлетний судебный процесс по делу бывшего продавца салона в структуре "ТрансТехСервиса", который признался в 101 эпизоде "прихватизации" чужих авто и денег с совокупным ущербом почти в 190 млн рублей. Однако по нескольким машинам убытки посчитали в двойном и даже тройном размере. Так, наряду с лишенными "железных коней" владельцами статус потерпевшего в деле получил и "ТТС". На первых допросах аферист каялся — желая вернуть долги и четыре кредита, выстроил пирамиду на чужих деньгах, в последнем слове просил дать возможность начать новую честную жизнь на воле.

История Марты Скавронской

15 апреля 1684 года родилась Марта Скавронская, императрица Екатерина I, вторая жена Петра Великого. По одной из версий, она родилась на территории современной Латвии, по другой — в Дерпте (ныне Тарту, Эстония). Во время Северной войны она стала любовницей фельдмаршала Борис Шереметева, потом ее покровителем стал князь Александр Меншиков, после чего она встретила царя. В мае 1724-го Петр короновал Екатерину в качестве императрицы в московском Успенском соборе. При императрице был создан Верховный тайный совет. Он управлял страной и решал важнейшие государственные вопросы. В годы правления Екатерины I была открыта Императорская Академия наук, учрежден орден Святого Александра Невского, а также заключен союз с Австрией.

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15 апреля 1933 года в Ленинграде родился Борис Стругацкий. Большую часть литературных произведений он создал вместе со своим братом Аркадием, их первые произведения были опубликованы в 1958 году. Работали Стругацкие, еженедельно обмениваясь письмами, а потом собираясь на несколько дней для плотной работы над текстом. После смерти Аркадия написал два романа под псевдонимом "С. Витицкий". Также младший Стругацкий работал в Пулковской обсерватории на полставки, руководил Ленинградским семинаром молодых писателей-фантастов, был главным редактором журнала "Полдень. XXI век".

Кто был первой "Мисс Мира"?

15 апреля 1452 года в селение Анкиано близ Флоренции родился Леонардо да Винчи, итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер эпохи Высокого Возрождения. Его самые известные работы — "Мона Лиза", "Мадонна Лита", "Дама с горностаем" При этом сам Леонардо считал себя не художником, а учебным и инженером. Ему принадлежат изобретения парашюта, велосипеда, прототипа танка, прожектора, катапульты.

15 апреля 1951 года состоялся первый конкурс красоты "Мисс Мира". Эту идею предложил Эрик Морли, рекламный агент фирмы "Мекка", когда попросили придумать что-нибудь оригинальное для рекламы танцзала во время "Фестиваля Британии" — серии национальных выставок, прошедших по всей стране в том году. За звание "Мисс Мира" в конкурсе соревновались 30 девушек, которые появились на сцене в бикини. После этого события Морли зарегистрировал фирму по проведению конкурсов и они стали ежегодно проходить в Лондоне.

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