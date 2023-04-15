Зачем Берия съедал каждый день тарелку красных перчиков

Лаврентий Берия, несмотря на внешнюю полноту, ел не очень много. Нарком особое внимание уделял своему питанию. У политика даже была специальная диета – согласно выработанным пищевым нормам, Лаврентий Павлович должен был каждый день съедать тарелку острых красных перчиков. Интересно, что питался Берия таким образом с одной вполне конкретной целью.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Герой-любовник

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О личной жизни министра внутренних дел СССР ещё при жизни начали ходить самые разные слухи. Говорили, что вечерами Берия разъезжал по улицам Москвы в поисках очередной любовницы. Бытовало мнение, согласно которому Берия вообще с женщинами не церемонился и вступал в интимные отношения с каждой понравившейся ему дамой.

Секретарь ЦК КПСС Н.Н. Шаталин говорил, что при обыске рабочего кабинета Берии было обнаружено множество предметов женского гардероба. Кроме того, глава МВД СССР якобы заставил Шаталина составить список своих любовниц, в котором значились имена и номера телефонов более 20 женщин.

Специальная диета

Биограф Заза Цквитария отмечает, что при таком количестве женщин Берия должен был бережно относиться к своему здоровью, чтобы не возникли проблемы с потенцией. И, действительно, политик старался держать себя в форме и вёл довольно активный образ жизни, регулярно занимался спортом: каждое утро бегал, во время отпусков ходил в горы, а в молодости неплохо играл в футбол.

Особое внимание Берия уделял питанию. Он не пил крепкий алкоголь, не ел жирную пищу, не любил мучное. Нарком в принципе мало ел. Предпочитал Лаврентий Павлович грузинскую кухню, в особенности блюда из фасоли и грецких орехов.

Переводчик Валентин Бережков, на слова которого в книге «Двуликий Берия» ссылается Борис Соколов, рассказал об удивительной привычке правой руки Сталина потреблять огромное для обычного человека количество острых перцев. Так, во время Тегеранской конференции рядом с Лаврентием Павловичем всегда ставили тарелочку с маленькими красными перцами. Он быстро съедал их, как семечки. Берия предложил попробовать перец и Бережкову, которого обожгло, едва он дотронулся до него губами. Переводчик незаметно выбросил перец под стол, а Лаврентий Павлович заявил: «Это очень полезно. Каждый мужчина должен ежедневно съедать тарелку такого перца!».