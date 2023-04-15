Дети Маргелова: как сложилась судьба сыновей основателя ВДВ

У основателя ВДВ Василия Филипповича Маргелова было три жены. Первая, Мария, оставила военного в 1931 году — почти сразу поле рождения сына Геннадия, не выдержав тягот кочевой жизни. Со второй женой — Феодосией Ефремовной Селицкой, матерью Анатолия и Виталия — Маргелова разлучила начавшаяся Великая Отечественная война. На фронте он встретил третью супругу — Анну Александровну Куракину, которая родила «дяде Васе» близнецов Василия и Александра.

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Расскажем кратко о судьбе каждого из пяти детей Маргелова.

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Геннадий (1931)

После ухода матери воспитывался бабушкой и дедушкой. В 13 лет бежал на фронт, где стал юным красноармейцем 49-й гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал его отец. После войны Геннадий сделал блестящую военную карьеру, дослужившись в 1973 году до звания генерал-майора. В конце 1970-х Маргелов занялся преподавательской деятельностью и работал во многих вузах Министерства обороны СССР. Геннадий был одним из организаторов ветеранского движения ВДВ. Он умер в 2016 году в солидном возрасте 84 лет.

Анатолий (1938)

Второй сын отца ВДВ пошел не по военной, а по научной стезе. Хотя отчасти — сферой деятельности — все же был связан и с армией. После окончания Таганрогского радиотехнического института Анатолий работал в местном НИИ связи и стал автором и соавтором более 200 изобретений. Всю сознательную жизнь он прожил в Таганроге и умер там же в 2008 году.

Виталий (1941)

Виталий закончил юрфак МГУ и после университета был рекомендован его руководством для работы в КГБ. Здесь он и сделал карьеру, сначала во внутренней, а потом и во внешней разведке. Много работал за границей, специализировался в основном по странам Южной Европы. В 1997-2001 годах занимал пост заместителя директора Службы внешней разведки РФ по оперативным вопросам. Скончался в 2021 году от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Василий (1945)

Востоковед и специалист по арабским языкам, Василий, как и старший брат, много лет отдал службе в разведке — в ГРУ — в странах Персидского залива и Ближнего Востока. Выйдя на пенсию, работал в государственной радиовещательной компании «Голос России». Умер в 2010 году.

Александр (1945)