5 профессий, которые заменят нейросети

Нейросети захватили умы людей, самыми популярными сервисами стали ChatGPT и Midjourney, которые способны создавать картинки, отвечать на вопросы, анализировать анализы и даже писать статьи. Популярность связана возросшей скоростью работы вычислительных элементов.

© unsplash

Теперь искусственный интеллект быстрее учится и соответственно быстрее дает качественные результаты. "Рамблер" расскажет, какие 5 профессий нейросети могут заменить в будущем.

Программисты

Конечно, прогноз касается самых простых задач в IT, например, тестировка программы и поиск ошибок. Уже сейчас ChatGPT может написать код быстрее, чем человек. А значит работу можно будет выполнять с меньшим количеством сотрудников.

Журналисты и копирайтеры

Часто работа журналистов связана с рерайтом новостей, а искусственный интеллект умеет хорошо читать, писать и понимать текстовые данные. Поэтому писать новости нейросеть может легко, а вот создать лонгрид вряд ли.

Юристы

Как и редакторы, юристы должны обрабатывать большое количество информации, а затем делать из нее выводы. Это трудно, так как законодательство имеет свойство меняться. Нейросеть способна сделать это гораздо быстрее, однако на настоящих юристах останется разбор по-настоящему сложных и запутанных кейсов.

Маркетинговые аналитики

Нейросети отлично справляются с анализом данных и формированием отчетов, сейчас этим занимаются аналитики рынков, но в будущем все может измениться.

Дизайнеры