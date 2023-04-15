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5 профессий, которые заменят нейросети

Нейросети захватили умы людей, самыми популярными сервисами стали ChatGPT и Midjourney, которые способны создавать картинки, отвечать на вопросы, анализировать анализы и даже писать статьи. Популярность связана возросшей скоростью работы вычислительных элементов.

5 профессий, которые заменят нейросети
© unsplash

Теперь искусственный интеллект быстрее учится и соответственно быстрее дает качественные результаты. "Рамблер" расскажет, какие 5 профессий нейросети могут заменить в будущем.

Программисты

Конечно, прогноз касается самых простых задач в IT, например, тестировка программы и поиск ошибок. Уже сейчас ChatGPT может написать код быстрее, чем человек. А значит работу можно будет выполнять с меньшим количеством сотрудников.

Журналисты и копирайтеры

Часто работа журналистов связана с рерайтом новостей, а искусственный интеллект умеет хорошо читать, писать и понимать текстовые данные. Поэтому писать новости нейросеть может легко, а вот создать лонгрид вряд ли.

Что еще умеет делать нейросеть

Юристы

Как и редакторы, юристы должны обрабатывать большое количество информации, а затем делать из нее выводы. Это трудно, так как законодательство имеет свойство меняться. Нейросеть способна сделать это гораздо быстрее, однако на настоящих юристах останется разбор по-настоящему сложных и запутанных кейсов.

Маркетинговые аналитики

Нейросети отлично справляются с анализом данных и формированием отчетов, сейчас этим занимаются аналитики рынков, но в будущем все может измениться.

Дизайнеры

Нейросети спокойно могут отрисовать иконки, постеры и даже целые картины по составленному техническому заданию. Другой вопрос, что клиенты не всегда знают, чего хотят. Но на каком-то этапе нейросети точно могут помочь дизайнерам.

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