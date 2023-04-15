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Историк Гринько объяснил, как татуировки связаны с травмирующими событиями

Сюжеты для татуировок могут возникать по разным причинам и в связи с событиями разного рода. Об этом "Мосленте" рассказал доктор исторических наук, научный сотрудник Московского городского педагогического университета Иван Гринько.

Историк объяснил, как тату связаны с травмирующими событиями
© Pxhere

По словам эксперта, после разрушительного урагана Катрина в Новом Орлеане был большой спрос на татуировки, которые очевидно были связаны с этим событием. В качестве сюжета тату люди выбирали заглавные буквы названия города, имя Катрина и дату происшествия.

Когда в Бразилии несколько лет назад сгорел Национальный музей, его сотрудники, посетители и волонтеры тоже увековечили память о событии на своем теле. Они делали татуировки с изображением или названием здания музея.

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В России, отметил историк, культура коллективного переживания травмирующих событий пока не так развита. В связи с этим в нашей стране редко можно встретить запросы на подобные татуировки.

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