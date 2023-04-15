Смерть Василия Сталина: что не сходится

Бывший фронтовик и генерал авиации, сын «отца народов» и некогда один из самых влиятельных людей в политической и военной сфере Василий Сталин умер 19 марта 1962 года в хрущевке на окраине Казани.

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Заключение врачей гласило — «отравление алкоголем».

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Но практически никто из собравшихся через несколько дней на похоронах Василия Иосифовича официальной версии не верил.

Персона нон-грата

После смерти отца Василий потерял все: его лишили должности и звания, наград и права на ношение военной формы, даже фамилии. По обвинениям в антисоветской пропаганде и злоупотреблении служебным положением он был на восемь лет упечен во Владимирский централ под именем Василия Павловича Васильева. Став в тюрьме инвалидом, он был досрочно освобожден в 1960 году, но лишь на три месяца. Вскоре последовало еще одно заключения (на год), а потом пятилетняя ссылка в Казань. Отбыть ее Василию было не суждено…

Вскрытия не было

Третья жена Василия Капитолина Георгиевна рассказывала уже в 90-х, что вскрытия не проводилось. Она лично присутствовала на похоронах и решила проверить слова новой (четвертой) жены Марии Нусберг. Украдкой подойдя к телу, Капитолина расстегнула пуговицу кителя и не увидела на груди шрамов. Тут же подбежали сотрудники КГБ с криками: «Не имеете права!». Но все было уже ясно…

Обстоятельства и вопросы

По словам Нусберг, Василий умер после обильных возлияний — через несколько дней у него был День рождения, в канун которого земляки из Грузии презентовали ему бочку вина. На утро после кутежа Сталину стало плохо, но скорую Мария не вызвала. Тот помучался более 12 часов, прежде чем умер. Создавалась ощущение, что ему, как и отцу, специально дали умереть.

Позже свое нежелание вызвать скорую Нусберг объясняла тем, что она сама по образованию медик и смогла оказать мужу необходимую помощь. Правда, весьма странно — сделала два укола (не совсем понятно, каких) вместо необходимого при алкогольной интоксикации промывания желудка.

Информантка из КГБ