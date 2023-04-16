Кошка Лагерфельда ждет наследство от модельера

Кошка Лагерфельда до сих пор не получила наследство от модельера в размере 1,3 млн фунтов стерлингов (около 132,5 млн рублей). Спустя четыре года после смерти дизайнера вокруг его активов все еще идут споры.

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Любимая кошка Карла Лагерфельда, скончавшегося в феврале 2019 года, по кличке Шупетт должна была унаследовать крупную сумму вместе со своим новым владельцем. После смерти дизайнера животное стало жить у его смотрительницы Франсуазы Какот, которая бросила работу, чтобы заботиться о кошке. Но счет 11-летней любимицы модельера все еще пуст, так как юристы до сих пор ведут работу над его сетью активов, средств и долгов. Среди его активов Rolls-Royce, произведения искусства и квартира в Париже.

Карл Лагерфельд купил эту кошку у французской модели Батиста Джиабикони, которая тоже должна унаследовать 30% от нескольких сотен миллионов евро дизайнера. Модельер завел страничку для своей питомицы и нанял для нее агента. Он относился к ней как к супермодели, брал ее в полеты на частных самолетах и позволял есть из фарфоровой посуды.

По данным Daily Mail, Шупетт считается самой фотографируемой кошкой в мире, ее сфотографировали более 200 тыс. раз. На этой неделе она была приглашена на Met Gala и снялась для обложки Vogue.