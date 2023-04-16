Почему Христово Воскресение считается главным праздником

Главный праздник христиан – Пасху – православные в этом году отмечают 16 апреля. «Праздников Праздник и Торжество из торжеств» – это удивительный день, имеющий свой особый, неповторимый запах – кажется, что в нем разлита сама радость. Традиции празднования складывались столетиями. «ВП» рассказывает о самых главных из них.
Пасха неразрывно связана с темой возрождения, перехода от смерти к жизни. Согласно христианской традиции Иисус Христос был распят и во искупление грехов людских в мучениях умер в пятницу, сразу после чего тело его было погребено. У его гроба был установлен специальный караул. Но когда на рассвете воскресенья жены-мироносицы вместе с Марией Магдалиной пришли к гробу для проведения обряда помазания, они обнаружили камень отодвинутым, а явившийся им ангел объявил, что тела Христова здесь нет. Мария Магдалина, испугавшись, что тело Христа было перенесено в неизвестное место, обратилась к Петру и другим ученикам его. Когда все они вновь явились к опустевшему гробу, Марии Магдалине явился сам Иисус Христос, сказавший, что он восходит к Отцу своему. В тот же день весть о Светлом Воскресении Христовом распространилась среди верующих.
В пасхальную ночь в православные храмы стекаются миллионы людей – и воцерковленных верующих, и, как говорят в церковной среде, «захожан», несущих корзинки с куличами и скоромной снедью.
Пасха – «праздников Праздник и Торжество из торжеств», путь к которому пролегал для христианина сквозь поприще Великого поста, сквозь покаяние – решительное и в хорошем смысле дерзкое стремление изменить себя, порвать с греховными привычками и навыками, нравственно и духовно подготовить себя к путешествию к Христу на Голгофу.
В Великую среду православные вспоминают Иудино предательство и последние общественные поучения Спасителя передвзятием под стражу.
В дореволюционной традиции менялся и цвет облачения священнослужителей – с черного и темно-фиолетового на темно-бордовый, символизирующий проливаемую за человечество Кровь Господа.
Великий четверг посвящен воспоминанию о Тайной Вечере – последнем собрании Христа и Его ближайших учеников, на котором Иисус Христос установил Таинство Евхаристии (Причастия).
Обычай этот жив до сих пор, хотя сегодня чаще всего эти развлечения приходятся именно на пасхальное воскресенье.Добавим, что с Красной горки в церквях совершают таинства венчания. В этот день издревле было принято навещать молодыми семьями родителей и дарить им подарки.
В Светлое Христово Воскресение многие устремляются на кладбище – навестить умерших родных и близких. Однако православная церковь это не приветствует.
– Эта современная, но не совсем хорошая традиция сформировалась в годы безбожия, повсеместного закрытия и разрушения храмов, – говорит священник Илья Неклюдов. – В то лихое время людям больше негде было собраться для молитвы и поздравления с Пасхой, как на кладбище – под благовидным предлогом ухода за могилами родных. И этот обычай твердо укоренился в народном сознании, хотя причины его появления совершенно забыты. Церковь однозначно выступает против, напоминая, что Пасха – день победы над смертью. Для поминовения усопших установлен в послепасхальное время отдельный день – Радоница.
Нельзя заниматься суетными делами – работой, в том числе на даче, дома, в церкви. Нельзя мыться – голову тоже, стричься, бриться, купаться, стирать, убираться в доме, покупать вещи, заниматься домашним хозяйством. В десяти заповедях Закона Божия этому как раз посвящена четвертая заповедь и звучит она так: «Шесть дней работай, а день седьмой – день покоя посвящай Господу Богу твоему».
Исключение – срочные и важные дела, которые не требуют отлагательств. Например, авария, в том числе дома, приготовление еды, уход за малышами, больными и стариками, покупка продуктов, а также вынос мусора, если это не терпит, поездка на машине и т. д. «Не хотите болеть?
Не работайте в воскресные и праздничные дни!» – так говорил об этом Преподобный Паисий Святогорец. Еще один запрет: нельзя выкидывать наклейки на куличи и яйца, там часто изображены иконы и кресты. Это грех неуважения к святыне.
– Их следует собрать в отдельный чистый пакет, положить не на пол, а в какой то шкаф, а затем отдать в ближайшую церковь. Там знают, что с ними делать. Как правило, сжигают в церковной печи, – поясняет Максим Злобин, организатор волгоградского Просвет-сообщества.
В Пасху нельзя ругаться, ссориться и обижать других. Считается, что в этот день важно отпустить старые обиды и помириться даже с заклятыми врагами. Не стоит скупиться и жадничать, потому и существовала традиция делиться всем с нуждающимися. А еще –нельзя грустить и унывать, чтобы потом весь год не провести в горестях и печалях.
Обычай окрашивать яйца в пестрые, яркие цвета связан с преданием о чуде равноапостольной Марии Магдалины перед императором Тиверием. Надменный император заявил, что поверить в воскресение умершего так же сложно, как и в то, что белое яйцо может мгновенно стать красным. И в ответ на это его сомнение яичко, которое держала в своей руке равноапостольная, моментально стало красным.
Кулич берет свое начало у особого церковного хлеба, артоса, который раздают прихожанам накануне Пасхи, и символизирует собой тело Господне. Название «кулич» от греческого kollikion – «круглый хлеб». Существовала примета, что, если кулич удался на славу, то и в доме будут процветание и благополучие. Творожная пасха – главное украшение праздничной трапезы. Каждая деталь творожной пасхи символична вдвойне. Форма в виде усеченной пирамиды олицетворяет Голгофу – холм, на котором был распят Спаситель, а с другой стороны – Горнее место – храмовый Божий престол. Творог и мед означают обещанную верующим «землю, где течет молоко и мед» и в то же время Иисуса Сладчайшего. То есть пасха из творога – это одновременно напоминание о жертве Христа, символ праздничного веселья и обещание сладости будущей райской жизни. Куличи, а также пасхи и яйца традиционно приносят на освящение в субботу. В дореволюционной России существовал пришедший из Германии обычай печь на Пасху сладости в виде зайцев и кроликов, а также делать игрушечных зайчиков из ткани или бумаги и дарить их родным и друзьям. Самая громкая (в прямом смысле) пасхальная традиция – звон, который звучит всю Светлую седмицу. В это время на колокольни пускают всех желающих –обучиться азам мастерства и прославить Воскресшего Спасителя.