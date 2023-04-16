Почему Христово Воскресение считается главным праздником

Главный праздник христиан – Пасху – православные в этом году отмечают 16 апреля. «Праздников Праздник и Торжество из торжеств» – это удивительный день, имеющий свой особый, неповторимый запах – кажется, что в нем разлита сама радость. Традиции празднования складывались столетиями. «ВП» рассказывает о самых главных из них.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

«Христос воскресе!»

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Пасха неразрывно связана с темой возрождения, перехода от смерти к жизни. Согласно христианской традиции Иисус Христос был распят и во искупление грехов людских в мучениях умер в пятницу, сразу после чего тело его было погребено. У его гроба был установлен специальный караул. Но когда на рассвете воскресенья жены-мироносицы вместе с Марией Магдалиной пришли к гробу для проведения обряда помазания, они обнаружили камень отодвинутым, а явившийся им ангел объявил, что тела Христова здесь нет. Мария Магдалина, испугавшись, что тело Христа было перенесено в неизвестное место, обратилась к Петру и другим ученикам его. Когда все они вновь явились к опустевшему гробу, Марии Магдалине явился сам Иисус Христос, сказавший, что он восходит к Отцу своему. В тот же день весть о Светлом Воскресении Христовом распространилась среди верующих.

Что мы празднуем

В пасхальную ночь в православные храмы стекаются миллионы людей – и воцерковленных верующих, и, как говорят в церковной среде, «захожан», несущих корзинки с куличами и скоромной снедью.

Пасха – «праздников Праздник и Торжество из торжеств», путь к которому пролегал для христианина сквозь поприще Великого поста, сквозь покаяние – решительное и в хорошем смысле дерзкое стремление изменить себя, порвать с греховными привычками и навыками, нравственно и духовно подготовить себя к путешествию к Христу на Голгофу.

Победа, одержанная Новым Адамом, Христом – Тем, кто ради людей стал совершенным Человеком, но при этом не перестал быть совершенным Богом, – рассказывает священник Илья Неклюдов. А затем – через дни Страстной седмицы, когда Церковь воспоминала подвиг Святых и спасительных Страстей Христовых, увенчанных крестной смертью Спасителя. И вот – Воскресение – победа над смертью!

Подготовка к празднику

Каждый день Страстной седмицы переживается в богослужении особо, – объясняют священнослужители. – Дни Страстной седмицы называются великими. В Страстную неделю не играют свадеб, в церквях не проводят крещений и венчаний. К Пасхе всегда готовились заблаговременно, соблюдая традиции и уделяя внимание деталям. Предшествует «Торжеству из торжеств» Страстная седмица – время, когда Бог идет навстречу человеку.

В Великую среду православные вспоминают Иудино предательство и последние общественные поучения Спасителя передвзятием под стражу.

В дореволюционной традиции менялся и цвет облачения священнослужителей – с черного и темно-фиолетового на темно-бордовый, символизирующий проливаемую за человечество Кровь Господа.

Великий четверг посвящен воспоминанию о Тайной Вечере – последнем собрании Христа и Его ближайших учеников, на котором Иисус Христос установил Таинство Евхаристии (Причастия).

День Великой субботы пронизан в литургической жизни Церкви особым состоянием, которое можно назвать «великой тишиной», – говорят священнослужители. – Это день сошествия Иисуса Христа душой в ад и спасения всех праведников оттуда. Здесь же, в Сионской горнице, Господь преподнес ученикам еще одно наставление, умыв им ноги: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу» (Ин. 13:14). Великая пятница – самый скорбный день в году для каждого христианина. Это день воспоминания страданий, распятия и смерти Иисуса Христа на Кресте. Многие верующие в этот день стараются вообще ничего не кушать в память о страданиях Господа. Вечером в пятницу совершается торжественно-скорбная служба погребения Спасителя.

Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал! В Воскресенье во всех храмах читают знаменитые Огласительные слова святителя Иоанна Златоуста на Пасху.

«Воистину воскресе!»

Согласно заветам апостолов при встрече принято говорить: «Христос воскресе!», в качестве ответа: «Воистину воскресе!», при этом троекратно целуясь, – говорят священнослужители. Начиная с пасхальной ночи и в течение последующих 40 дней верующие христосуются.

Отсюда пошел обычай катать яйца с горки наперегонки, – рассказывают историки. – В царской России эти развлечения растягивались на 2-3 недели и назывались Красная горка. Пасхальными яйцами также принято христосоваться, разбивая их друг о друга, подобно троекратному поцелую. В этот день принято приносить дары в больницы, приюты, тюрьмы и подавать милостыню. Считается, что для того чтобы земля была плодородной, нужно прокатить по ней пасхальные яйца.

Обычай этот жив до сих пор, хотя сегодня чаще всего эти развлечения приходятся именно на пасхальное воскресенье.Добавим, что с Красной горки в церквях совершают таинства венчания. В этот день издревле было принято навещать молодыми семьями родителей и дарить им подарки.

> Кстати Посещать ли на Пасху кладбища?

В Светлое Христово Воскресение многие устремляются на кладбище – навестить умерших родных и близких. Однако православная церковь это не приветствует.

– Эта современная, но не совсем хорошая традиция сформировалась в годы безбожия, повсеместного закрытия и разрушения храмов, – говорит священник Илья Неклюдов. – В то лихое время людям больше негде было собраться для молитвы и поздравления с Пасхой, как на кладбище – под благовидным предлогом ухода за могилами родных. И этот обычай твердо укоренился в народном сознании, хотя причины его появления совершенно забыты. Церковь однозначно выступает против, напоминая, что Пасха – день победы над смертью. Для поминовения усопших установлен в послепасхальное время отдельный день – Радоница.

> Важно Что запрещено в Светлое Христово Воскресение?

Нельзя заниматься суетными делами – работой, в том числе на даче, дома, в церкви. Нельзя мыться – голову тоже, стричься, бриться, купаться, стирать, убираться в доме, покупать вещи, заниматься домашним хозяйством. В десяти заповедях Закона Божия этому как раз посвящена четвертая заповедь и звучит она так: «Шесть дней работай, а день седьмой – день покоя посвящай Господу Богу твоему».

Исключение – срочные и важные дела, которые не требуют отлагательств. Например, авария, в том числе дома, приготовление еды, уход за малышами, больными и стариками, покупка продуктов, а также вынос мусора, если это не терпит, поездка на машине и т. д. «Не хотите болеть?

Не работайте в воскресные и праздничные дни!» – так говорил об этом Преподобный Паисий Святогорец. Еще один запрет: нельзя выкидывать наклейки на куличи и яйца, там часто изображены иконы и кресты. Это грех неуважения к святыне.

– Их следует собрать в отдельный чистый пакет, положить не на пол, а в какой то шкаф, а затем отдать в ближайшую церковь. Там знают, что с ними делать. Как правило, сжигают в церковной печи, – поясняет Максим Злобин, организатор волгоградского Просвет-сообщества.

В Пасху нельзя ругаться, ссориться и обижать других. Считается, что в этот день важно отпустить старые обиды и помириться даже с заклятыми врагами. Не стоит скупиться и жадничать, потому и существовала традиция делиться всем с нуждающимися. А еще –нельзя грустить и унывать, чтобы потом весь год не провести в горестях и печалях.

> Традиции Почему на Пасху красят яйца и пекут куличи?

Обычай окрашивать яйца в пестрые, яркие цвета связан с преданием о чуде равноапостольной Марии Магдалины перед императором Тиверием. Надменный император заявил, что поверить в воскресение умершего так же сложно, как и в то, что белое яйцо может мгновенно стать красным. И в ответ на это его сомнение яичко, которое держала в своей руке равноапостольная, моментально стало красным.