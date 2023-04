Выбраны музыкальные композиции для коронации Карла III

Трое композиторов – Найджел Хесс, Родерик Уильямс и Ширли Дж. Томпсон – создали новое произведение на основе любимого гимна Чарльза Be Thou My Vision – Triptych For Orchestra. Церемонию украсят произведение для органа Иэна Фаррингтона и композиция «Алилуйя», написанная Дебби Уайзман.

Также стало известно, кто из музыкальных звезд посетит коронацию и выступит 7 мая. По информации издания Hello Magazine, свое участие в мероприятии подтвердили Кэти Перри, Лайонел Ричи, оперный певец Андреа Бочелли, группа Take That, а также Фрея Райдингз и Алексис Френч. Коллектив Take That на коронации выступит впервые после своего четырехлетнего затишья для публики.