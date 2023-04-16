Выбраны музыкальные композиции для коронации Карла III

Коронации Карла III состоится 6 мая на территории Виндзорского замка, а торжества продолжатся 7 мая. Букингемский дворец определился, какие артисты и какая музыка будут сопровождать церемонию. Чарльз лично выбрал музыкальную программу для церемонии, которая была разработана, чтобы продемонстрировать целый ряд талантов и стилей из Великобритании.

В число 12 композиций для церемонии войдет гимн, написанный Эндрю Ллойд Уэббером. Композитор уже сыграл Чарльзу коронационного марша, который будут исполнять хор Вестминстерского аббатства и Оркестр коронации, и поговорил с королем. Увертюра, написанная Джудит Вейр, станет первой для оркестр.

На коронации прозвучат шесть оркестровых комиссий, пять хоровых и одна органная. Композиция Пола Милора в исполнении сэра Брина Терфеля и хора Вестминского аббатства станет первым произведением, спетым на уэльском языке на коронации. Оркестр вместе с арфисткой Элис Хьюс сыграют уэльскую народную песню под аранжировку Карла Дженкинса. А Претти Йенде исполнит произведение Сары Класс «Священный огонь».

Трое композиторов – Найджел Хесс, Родерик Уильямс и Ширли Дж. Томпсон – создали новое произведение на основе любимого гимна Чарльза Be Thou My Vision – Triptych For Orchestra. Церемонию украсят произведение для органа Иэна Фаррингтона и композиция «Алилуйя», написанная Дебби Уайзман.

Также стало известно, кто из музыкальных звезд посетит коронацию и выступит 7 мая. По информации издания Hello Magazine, свое участие в мероприятии подтвердили Кэти Перри, Лайонел Ричи, оперный певец Андреа Бочелли, группа Take That, а также Фрея Райдингз и Алексис Френч. Коллектив Take That на коронации выступит впервые после своего четырехлетнего затишья для публики.