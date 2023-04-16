Ленивец помешал прямой трансляции запуска аппарата к Юпитеру

В пятницу успешно стартовал космический аппарат JUICE Европейского космического агентства (ЕКА). Космический аппарат должен будет исследовать окружающую среду Юпитера и изучить поверхность его ледяных лун, которых всего насчитывается от 80 до 95. Запуск не обошелся без сюрпризов: ленивец случайно попал в кадр в прямой трансляции ЕКА.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ленивец, которого зрители прозвали Жерар или Джерри, украл все внимание и стал звездой онлайн-трансляции. К счастью, даже несмотря на его опасную близость к месту запуска, сотрудники космодрома смогли найти его и отнести в безопасное место.

Зонд прибудет к Юпитеру в июле 2031 года. Затем JUICE совершит около трех десятков пролетов над Ганимедом, Европой и Каллисто, чтобы более детально изучить их ледяные оболочки. JUICE опустится в пределах 200 км от некоторых из этих миров, что позволит ученым получить наилучшее представление о них.