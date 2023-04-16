Почему гремучие змеи боятся обыкновенных белок

Мы привыкли считать, что гремучие змеи – смертоносные хищники, которых стоит опасаться не только людям, но и другим животным. Однако у калифорнийских белок оказались другие планы. Как они оборачивают в бегство опасных врагов, расскажет «Рамблер».

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Заметив гремучую змею, калифорнийская белка не бросается наутек. Чтобы отвадить угрозу от стаи и защитить потомство зверек идет ей навстречу. Сначала белка забрасывает змею землей. Это обескураживает хищника. Казалось бы, вот он идеальный момент для нападения – но змея не спешит набрасываться на белку. Почему?

Дело в том, что змея не чувствует перед собой белку. А все из-за хитрости «караульной белки». Ведь накануне она нашла сброшенную чешую гремучей змеи, пережевала ее в кашицу и натерла ей хвост. Поэтому белка для нападающей змеи пахнет как другая змея. И это вводит последнюю в заблуждение. Разогнанная кровь в хвосте белки, которым она размахивает, ощущается змеей. Ей кажется, что перед ней большой и сильный враг. В итоге гремучая змея покидает место столкновения с караульной белкой.