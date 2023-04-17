Как проходила воздушная битва над Кубанью

Мы хорошо знаем и помним все главные сражения Великой Отечественной войны – битвы за Москву, Сталинградскую, Курскую, за Берлин. В нашем представлении – это столкновение огромных людских масс, впечатляющее наступление сотен и тысяч танков, как в битве под Прохоровкой. Но в воздухе было не менее жарко, а 80 лет назад, 17 апреля 1943 года, началось великое авиационное сражение, которое вошло в историю как Воздушная битва на Кубани.

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После победы под Сталинградом немцы оказались отброшены на запад на значительное расстояние. Обе стороны вели подготовку к летней компании и уже было понимание, что основные события развернутся в районе Курска. Однако у фашистов оставалась в руках Кубань, хотя Краснодар уже освободили, которая прикрывала Крым и через него была соединена с остальной оккупированной территорией.

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Немцы, не сомневаясь в успехе под Курском, рассматривали Кубань как плацдарм для нового наступления на Кавказ. Советское командование видело в нем угрозу своим флангам – в решительный момент оттуда вполне можно было ждать удара. Поэтому перед летней кампанией 1943 года эту занозу нужно было убрать. А это было нелегко – там оставались значительные силы фашистов, которые выстроили оборону от Азовского моря до гор, названную «Голубой линией».

После Сталинграда советское командование в корне изменило свое отношение к авиации – там она показала, насколько может быть эффективной, обеспечив быстрое продвижение войск и сократив потери. Поэтому, когда весной готовились к ликвидации большого немецкого анклава на Тамани, то сосредоточили значительные воздушные силы. Более того, впервые за время войны была разработана специальная, именно воздушная, операция, а не просто план поддержки сухопутных войск.

Но немцы внесли свои корректировки, и воздушная битва началась внезапно, не в планируемые сроки. Вермахт тоже прекрасно понимал значение Кубани и особо ему досаждал плацдарм на мысе Мысхако – знаменитая «Малая земля». 17 апреля они начали там наступление с целью ликвидации плацдарма и по своей традиции задействовали значительные силы авиации.

В этот момент они имели заметный перевес, потому что их аэродромы располагались ближе к линии соприкосновения и летчики успевали сделать по нескольку боевых вылетов за день – всего около 1000 за день. Но это советское командование очень быстро исправило, а также перебросило резервы.

Завязались ожесточенные бои в небе, за несколько дней обе стороны потеряли примерно равное количество самолетов – около 150 каждая. Всего на этом этапе у немцев было 450 бомбардировщиков и 200 истребителей, советская сторона располагала 500 самолетами, из которых 100 истребителей.

Но советским ВВС удалось перехватить инициативу в воздухе и в результате уже 20 апреля они обладали превосходством. В этот день была попытка нового наступления, но наша авиация нанесла упреждающий удар за полчаса до него, в том числе по аэродромам. Немецкая пехота, лишившись поддержки с воздуха не смогла продолжить наступление, за все время им удалось продвинуться лишь на один километр. Этот эпизод считается первым этапом Кубанской воздушной битвы.

Через неделю, 28 апреля, начался второй. На этот раз немцы нанесли массированный удар по нашим войскам, которые готовили наступление на Крымск – крупный транспортный узел. Чтобы перехватить инициативу советской авиации потребовались лишь сутки – сказался только что полученный опыт.

Вообще отмечается, что в этот раз командующий авиацией Северо-Кавказского фронта генерал-лейтенант К. Вершинин и находящийся там же главком ВВС маршал авиации А. Новиков сумели наладить систему быстрого обмена опытом и это мгновенно сказалось. Как результат – уже к 30 апреля активность люфтваффе снизилась вдвое, но ровно во столько же возросла активность советской авиации.

Третий этап воздушный битвы на Кубани проходил с 26 мая по 7 июля вместе с наземной операцией. Используя дымовую завесу советские бомбардировщики нанесли мощные удары по аэродромам противника. Немецкие истребители пытались помешать, но с ними давно уже научились бороться. Большие группы противника наши истребители связывали боем, а с отдельными самолетами довольно легко справлялись сами бомбардировщики и штурмовики.

Наземная операция Красной Армии в тот момент так и не достигла намеченной цели – внимание и советского, и немецкого командования сосредотачивалось на районы Курска и Орла. Туда же начали перебрасывать значительные силы, в том числе и авиацию. Кубань окончательно будет освобождена только в октябре 1943 года.

Но воздушное сражение в ее небе вошло в историю. Именно там появляются такие советские асы как Клубов, Голубев, Фадеев. Александр Покрышкин станет майором и впервые получит звание Героя Советского Союза – всего у него будет три звезды Героя. Знаменитая истребительная тактика, разработанная им, получит название «Кубанской этажерки».

Над Кубанью получат боевое крещение многие выпускники летних училищ и летчики прибывших с Дальнего Востока полков. Потери с обеих сторон за почти два месяца боев были большие, но точная цифра не известна до сих пор. Те, что приводились официально немцами или советской стороной доверия не вызывают, поскольку, как отмечают исследователи, превышают общее количество участвовавших в сражении самолетов.