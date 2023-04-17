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2 часа назад

Австралиец инсценировал похищение девушки, чтобы сделать ей предложение

Газета.Ru

Житель Австралии инсценировал похищение своей девушки, чтобы сделать ей предложение, пишет LADBible.

Австралиец инсценировал похищение девушки, чтобы сделать ей предложение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Адам Ризк устроил сюрприз девушке, когда они были в отпуске в Ливане. Когда пара ехала в машине по дороге, на них напали вооруженные люди. Налетчики завязали невесте глаза, затолкали в другой автомобиль и уехали. После этого с плачущей австралийки сняли повязку, и она увидела перед собой бойфренда с букетом цветов.

По словам сестры Адама, брат планировал и организовывал необычное предложение около трех месяцев.

«Адам всегда шутил, что хочет сделать предложение таким образом, чтобы напугать девушку», — рассказала женщина.

Пользователи соцсетей раскритиковали Ризка за такой поступок. Многие комментаторы признались, что на это предложение руки и сердца ответили бы отказом.

«Это худший опыт в ее жизни», — уверены люди.

Ранее соцсети развеселили молодожены, упавшие во время свадебного танца.

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