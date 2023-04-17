Австралиец инсценировал похищение девушки, чтобы сделать ей предложение

Житель Австралии инсценировал похищение своей девушки, чтобы сделать ей предложение, пишет LADBible.
Адам Ризк устроил сюрприз девушке, когда они были в отпуске в Ливане. Когда пара ехала в машине по дороге, на них напали вооруженные люди. Налетчики завязали невесте глаза, затолкали в другой автомобиль и уехали. После этого с плачущей австралийки сняли повязку, и она увидела перед собой бойфренда с букетом цветов.
По словам сестры Адама, брат планировал и организовывал необычное предложение около трех месяцев.
«Адам всегда шутил, что хочет сделать предложение таким образом, чтобы напугать девушку», — рассказала женщина.
Пользователи соцсетей раскритиковали Ризка за такой поступок. Многие комментаторы признались, что на это предложение руки и сердца ответили бы отказом.
«Это худший опыт в ее жизни», — уверены люди.
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