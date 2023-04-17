Австралиец инсценировал похищение девушки, чтобы сделать ей предложение

Адам Ризк устроил сюрприз девушке, когда они были в отпуске в Ливане. Когда пара ехала в машине по дороге, на них напали вооруженные люди. Налетчики завязали невесте глаза, затолкали в другой автомобиль и уехали. После этого с плачущей австралийки сняли повязку, и она увидела перед собой бойфренда с букетом цветов.