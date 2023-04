Созданная нейросетью песня The Weeknd и Дрейка завирусилась в интернете

Песня американских исполнителей The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе ) и Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм), созданная искусственным интеллектом, стала популярна в сети. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию TMZ.

Композиция Heart On My Sleeve, опубликованная пользователем с никнеймом ghostwriter и посвященная бывшей возлюбленной The Weeknd Селене Гомес, стала вирусной в интернете и набрала более восьми миллионов прослушиваний.