$81.63+0.1289.66-0.50

Созданная нейросетью песня The Weeknd и Дрейка завирусилась в интернете

Песня американских исполнителей The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) и Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм), созданная искусственным интеллектом, стала популярна в сети. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию TMZ.

Созданная нейросетью песня The Weeknd и Дрейка завирусилась в интернете
© Lenta.ru

Композиция Heart On My Sleeve, опубликованная пользователем с никнеймом ghostwriter и посвященная бывшей возлюбленной The Weeknd Селене Гомес, стала вирусной в интернете и набрала более восьми миллионов прослушиваний.

Мужчина, разместивший трек продолжительностью 2 минуты и 14 секунд, рассказал, что сгенерировал песню с помощью нейросети. По данным издания, композиция могла быть создана компанией Laylo, занимающейся посредничеством между артистами и фанатами, для привлечения новых клиентов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий